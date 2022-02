Vince 320mila euro alla lotteria nel giorno in cui è costretta a vendere l’auto per gravi problemi economici

Una donna che aveva appena messo in vendita l’auto ed era andata a vivere con i genitori a causa di insostenibili difficoltà economiche, è stata baciata dalla fortuna vincendo alla lotteria

Ritrovarsi senza quasi più un soldo, costretta a vendere la propria auto e trasferirsi dai genitori per non poter più far fronte alle spese, ritrovandosi però baciata dalla fortuna nel momento più duro e difficile della propria vita. Questo è accaduto a Cassie Hughes, una giovane donna che proprio nel giorno in cui aveva messo in vendita il proprio mezzo ha scoperto di aver vinto alla lotteria la somma di 266.500 sterline. Le difficoltà finanziarie di Cassie l’avevano portata alla decisione di tornare da mamma e papà nel tentativo di risparmiare denaro, ma dato che questo non era sufficiente ha pensato di lliberarsi della sua auto pubblicando un annuncio di vendita online; poche ore dopo la scoperta: la vincita di un premio in denaro che le cambierà la vita in positivo.

LEGGI ANCHE =>> La confessione: Ho vinto 4 milioni alla lotteria, la mia famiglia non riceverà niente. Cosa ne pensate

La 29enne aveva già preparato i bagagli per il ritorno dai suoi quando, mercoledì 16 febbraio, ha vinto il premio salvavita. La donna di Dublino aveva acquistato un solo biglietto per la lotteria di beneficenza in supporto dell’organizzazione benefica per la salute mentale Pieta House. La lotteria era iniziata a novembre con, come premio principale, un appartamento con tre camere da letto a Lucan. Dal momento che non sono stati venduti abbastanza biglietti per coprire il costo del premio principale, sono state messe in palio 266mila sterline (320mila euro), denaro generato dalla vendita dei ticket.

Il racconto della 29enne: “Ho iniziato a saltare su e giù dal letto”

“Durante il giorno ho visto su Instagram che l’estrazione si sarebbe svolta nelle ore successive. Volevo comprare un altro paio di biglietti ma ho rinunciato pensando che avevo davvero pochissimo denaro a disposizione. Più tardi mi sono dimenticata del sorteggio: stavo facendo una chiamata FaceTime con un amico, stavamo solo chiacchierando quando è apparsa una notifica e-mail che diceva ‘HAI VINTO’. Ho iniziato a saltare su e giù sul letto ed il mio amico mi chiedeva cosa stesse succedendo mentre io continuavo ad urlare, ‘questo non può essere reale, non può essere vero'”, ha raccontato la fortunata.

“Ho cliccato nell’e-mail e diceva ‘Posso avere il tuo numero di telefono perché hai appena vinto più di € 300.000. Stavo impazzendo, ma volevo anche mantenere la calma perché ci sono così tanti truffatori là fuori. Allora sono andata sul loro Instagram e ho guardato il video del sorteggio che era stato trasmesso in live streaming. Stavo cercando di farlo avanzare velocemente alla parte in cui è stato chiamato il nome e il minuto successivo vedo ‘Cassandra Hughes’ e Non riuscivo a respirare”. La 29enne ha intenzione di donare 10mila dollari in beneficenza e di aiutare i genitori.