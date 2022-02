Coppia lesbica costretta a lasciare casa a causa del vicino omofobo che le ha viste baciarsi alla finestra

Faye Mallon e Lydia Henshall hanno raccontato di essersi trovate costrette a lasciare la loro abitazione dopo una serie di abusi omofobici da parte di un vicino di casa

Le avrebbe sorprese a baciarsi, nella loro casa, attraverso la finestra del soggiorno dando inizio ad una ‘campagna di abusi omofobici’ che le ha portate a doversi trasferire. Loro sono Faye Mallon e Lydia Henshall, una coppia lesbica di 26 e 27 anni che vive a Stockport e che ha deciso di rivelare pubblicamente quanto a loro fatto da Kim Armstrong, l’ex vicino di casa che ha iniziato a ‘molestarle’ allo scopo di farle andare via, riuscendoci. Il 63enne avrebbe iniziato ad infastidire Faye, infermiera e la compagna a tal punto che la donna è stata costretta prima a lasciare il lavoro a causa dell’ansia e poi a cercare un’altra casa. Secondo quanto riportato dai media inglesi il padre di due figli colpiva regolarmente l’auto della coppia con la sua mentre altri suoi tentativi di intimidazione includevano il riempire con rifiuti sanitari il loro bidone della spazzatura e rivolgere alla coppia commenti offensivi come ‘grasse lesbiche’, ‘ragazze irrispettose e cattive’, ed altre oscenità.

“La mia salute mentale ne ha fortemente risentito”

Ad Armostrong è stato ordinato, dopo le denunce, di rispettare un coprifuoco di tre mesi dalle 19 alle 7 con rilevazione elettronica, gli è stato detto di completare una riabilitazione di venti giorni, ha ricrevuto un ordine comunitario di dodici mesi e di pagare 395 sterline di costi e spese varie dopo aver ammesso le molestie. “Il nostro vicino stava cercando di rendere le nostre vite più scomode possibili per portarci ad andarcene”, ha detto Lydia. “Amiamo la nostra casa e abbiamo speso un sacco di soldi per averla, non dovremmo sentirci costretta ad andarcene, voglio godermi la vita senza dover controllare costantemente la telecamera chiedendomi cosa mi succederà”. I problemi, ha spiegato Faye, sono iniziati quando il vicino “ha guardato dalla finestra del nostro salotto e ha visto che ci baciavamo. Tutta questa storia ha avuto un pesante impatto sulla mia salute mentale”.

A causa dei danni provocati all’auto la coppia ha ricevuto un veicolo a noleggio ma Armostrong ha causato danni anche a quell’auto. Quando Faye gli ha detto, “hai appena urtato di nuovo la mia macchina” lui ha risposto, “Sono disturbato? Siete delle f*****e strane, coppia di stronze grazze”. Gli avvocati difendosi dell’uomo hanno invece sostenuto che l’uomo avrebbe manifestato sofferenza per la musica ad alto volume e per le liti delle ragazze che ha definito “irrispettose” ammettendo i suoi comportamenti ma non riconoscendo l’omofobia.