Pensano che stia dormendo sui divanetti del night club: si avvicinano per svegliarlo ma è morto

Tutti i presenti, data l’ora tarda, credevano che un 55enne stesse dormendo su uno dei divanetti di un noto night club del Trevigiano, invece l’uomo era deceduto

Nel night club di Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso, si era fatto tardi quindi i presenti non si sono curati del fatto che un uomo stesse sdraiato su uno dei divanetti del noto locale. Immaginavano dormisse ma quando hanno finalmente deciso di avvicinarsi per svegliarlo hanno fatto una scoperta agghiacciante: il 55enne era morto. L’uomo aveva raggiunto il locale notturno con un amico con il quale si era dato appuntamento a Bassano per poi spostarsi intorno a mezzanotte nel nigh club: avevano preso solo un caffè e dell’acqua, non ordinando alcolici. Poco dopo è avvenuta la tragedia assolutamente improvvisa ed inaspettata: il 55enne, come in seguito riportato dall’amico e dai testimoni, non aveva infatti manifestato alcune segno di malessere ma dopo essersi seduto sui divanetti è collassato e non ha più riaperto gli occhi. La serata è proseguita normalmente poichè tutti immaginavano che si stesse semplicemente riposando ma quando hanno fatto la drammatica scoperta G.B., vicentino di Vallonara di Marostica, era già morto da diverso tempo.

Il barista gli ha praticato per primo il massaggio cardiaco

Il barista, il primo a soccorrere l’uomo, ha contattato gli operatori del 118 praticandogli nel contempo il massaggio cardiaco, seguendo le loro indicazioni. Ma il 55enne non respirava e non c’era battito: nel frattempo nel locale sono giunti i soccorritori che però si sono resi conto del fatto che non c’era più nulla da fare e ne hanno dichiarato il decesso. Il pm è stato informato dai Carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze ed un membro della famiglia della vittima è stato contattato. Al momento non è stata ancora stabilità la data del funerale.