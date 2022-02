28enne spende 30mila euro in chirurgia plastica per avere il look “come i filtri dei social”

Dale Saint Cullen si è recato in diversi paesi sottoponendosi ad una serie di interventi di chirurgia estetica cercando di ottenere l’aspetto perfetto che, grazie ai filtri e a photoshop, si vede ogni giorno sui social

Dar fondo a tutti i propri risparmi per inseguire il sogno della bellezza perfetta, quella che traspare dai social media grazie a filtri e ritocchini con photoshop. Si tratta del desiderio di Dale Saint Cullen, un 28enne che non si è limitato a sfruttare le funzioni offerte dai social ma che ha deciso di investire un’ingente quantità di denaro, circa 30mila dollari, per trasformare radicalmente il suo volto sottoponendosi a diversi interventi di chirurgia plastica. Il ragazzo ha passato gli ultimi cinque anni ad inseguire il sogno di raggiungere l’aspetto estetico perfetto, affermando che i social media gli “hanno fatto il lavaggio del cervello” portandolo a cercare di uniformarsi a questa “falsa realtà”. Oggi, dopo aver speso migliaia di sterline e viaggiato in diversi paesi per essere sottoposto a vari interventi estetici, ha deciso di raccontare la sua storia per aumentare la consapevolezza che l’impatto dei social può avere sull’autostima delle persone.

Il racconto del ragazzo: “I social mi hanno fatto il lavaggio del cervello”

“Guardavo decine di persone che sembravano perfette e sono caduto in questo circolo vizioso di inseguire ciò che non era la realtà, era completamente falso”. “Sono andato in Polonia e Turchia mostrando ai chirurghi foto con filtri postate su Instagram dicendo loro che volevo apparire anche io in questo modo. Mi ci è voluto un pò per capire che non è così che quelle persone apparivano nella vita reale”. Vedere decine di star di reality, influencer, instagrammer apparire sempre perfetti “può essere davvero dannoso per i giovani” ha aggiunto spiegando che l’effetto sulla loro autostima può essere profondo. “A scuola stavo bene, penso che quando sono nati i social network abbia iniziato a desiderare di ‘inserirmi meglio nella società’ inizialmente facendo solo un intervento al naso”. Ma i social lo hanno portato a sottoporsi ad altri interventi al mento, ai denti alle labbra e alla mascella. “Come se fossi finito in mezzo ad una tendenza senza riuscire a tenere il passo”. Pur avvertendo le persone che spesso la chirurgia estetica può farle sentire peggio incoraggiandole ad assicurarsi a farlo solo se hanno preso in esame pro e contro, a giugno il 28enne si sottoporrà ad un altro intervento.