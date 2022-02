Grave schianto tra auto ed ambulanza con positivo al Covid a bordo: quattro feriti, grave una 22enne

Paura nella notte del 23 febbraio per un drammatico incidente che ha coinvolto un’ambulanza con a bordo un paziente ed un’auto guidata da una 22enne. La giovane è stata ricoverata d’urgenza

Uno schianto violentissimo con conseguenza gravi per una giovane. L’incidente è avvenuto nella notte del 23 febbraio e ha coinvolto un’auto, guidata da una 22enne, ed un’ambulanza con a bordo gli operatori del 118 ed un paziente positivo al Covid che stavano trasportando in ospedale. L’impatto è stato davvero molto violento e si è verificato nel quartiere romano di Torrevecchia (zona ovest della capitale), nel tratto tra via dei Monfortani e via dell’Acquedotto del Peschiera, a poca distanza dal semaforo. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di capire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente e quale veicolo abbia innescato lo schianto, un impatto davvero tremendo che ha ridotto i due mezzi ad un cumulo di lamiere.

Le ipotesi sulle cause dell’incidente

Sul posto sono dovute intervenire diverse altre ambulanze per soccorrere le persone coinvolte, quattro in tutto, rimaste ferite. Ad avere la peggio è stata la 22enne, trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri. Soccorsi anche l’autista, l’infermiere ed il paziente, trasferiti all’Aurelia Hospital e al Grassi di Ostia. Tra le ipotesi prese in esame dalle forze dell’ordine vi è, al momento, quella relativa alla possibilità che l’ambulanza, con sirena accesa, abbia attraversato la strada con il rosso data l’urgenza del trasporto; in quel momento stava transitando il veicolo guidato dalla ragazza e lo schianto sarebbe stato inevitabile.