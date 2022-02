La ballerina ucraina di “Ballando con le stelle”, Anastasia Kuzmina, abbandona i social: ecco il motivo

Anastasia Kuzmina ha lasciato i social network in seguito all’attacco russo verso l’Ucraina.: “Cancello Instagram, mi mette ansia”.

“Grazie per tutti i messaggi. Per ora tutto ok. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia”. Con questo breve messaggio la ballerina ucraina di “Ballando con le stelle”, Anastasia Kuzmina, ha deciso di abbandonare i social network.

La decisione è arrivata in seguito alla preoccupazione per le sorti del suo paese, dopo l’attacco della Russia e la guerra ormai in atto.

Poche ore dopo i primi bombardamenti, Anastasia ha pubblicato su Instagram la foto della bandiera dell’Ucraina. Poi nelle stories ha annunciato di voler abbandonare Instagram. La 28enne è preoccupata per i parenti che vivono a Kiev e per tutti i suoi amici ucraini.

La ballerina ucraina Anastasia Kuzmina lascia i social: “Grazie per i messaggi. Cancello Instagram perché non fa altro che mettere ansia”

La ballerina è nata a Kiev, ma vive in Italia da quando è piccola. Ha sempre mantenuto vivo il suo rapporto con il paese ucraino.

Poche settimane fa, Anastasia Kuzmina aveva spiegato sui social del suo stato di ansia per una parte della sua famiglia che vive a Kiev. Queste erano state le sue parole: “I miei nonni e mia zia sono a Kiev. Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice. Sto seguendo l’argomento molto da vicino e per questo non me la sento di parlarne”.

I genitori di Anastasia risiedono a Roma; il fratello, invece, vive in Gran Bretagna.