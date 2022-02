“Hai fatto un sorpasso di ….”: doccia di concime per un’auto dopo una manovra azzardata

La polizia locale Reno Galliera ha così descritto un bizzarro incidente, senza feriti, avvenuto nel Bolognese, nel quale un veicolo si è ritrovato ricoperto di letame

È un’immagine che ricorda molto una scena del film Ritorno al Futuro, quella mostrata sui social dalla Polizia Locale Reno Galliera che ha raccontato nei dettagli un particolare incidente avvenuto nelle scorse ore nel comune di Castello d’Argile, nel Bolognese. Mostrando il ‘risultato’ del sinistro, anticipato dal titolo “Quando si dice: hai fatto proprio un sorpasso di …”, facendo riferimento al fatto che l’auto coinvolta, un’Audi, si è ritrovata quasi interamente coperta di letame. Tutto per un sorpasso azzardato del conducente dell’auto: dalla direzione opposta stava sopraggiungendo un camion carico di concime che trovandosi l’auto di fronte ha cercato di evitarla inchiodando di colpo. In questo modo però il carico di letame si è rovesciato sulla strada e, inevitabilmente, sull’Audi.

LEGGI ANCHE =>> Alfa 156 travolge Twingo dopo un sorpasso azzardato: morta una 23enne. È omicidio stradale

Il comandante della polizia locale: “Perchè abbiamo dato un taglio ironico”

Massimiliano Galloni, come riportato da Bologna Today, ha dichiarato, in merito al post su Facebook: “È stato deciso di dare un taglio ironico per riportare la notizia perché non c’è stata né collisione né feriti, perché su queste cose non si scherza, ma volevamo far capire che sulla strada possono accadere tante cose…anche questa”. E a quanto pare il messaggio ha sortito l’effetto desiderato, diventando virale e scatenando innumerevoli reazioni, ironiche ma anche serie.