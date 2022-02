Orrore nel quartiere, bimbo di 4 anni aggredito e ucciso dai cani: “Siamo sconvolti”

Un bambino di soli quattro anni è stato attaccato da alcuni cani perdendo la vita a causa delle gravi ferite riportate. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso i drammatici momenti

Un bimbo di 4 anni è morto dopo l’attacco di un cane nella cittadina di Baytown, in Texas (Usa). Gli agenti della polizia locale sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto proveniente da una casa nell’isolato 2700 di Massey Tompkins Road intorno alle 7:40, per un combattimento tra cani. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato un bimbo di 4 anni riverso a terra con gravissime ferite provocate senza ombra di dubbio dall’attacco di uno o più cani. Il piccolo, come rivelato dai vicini era il nipote dei residenti di quell’abitazione. “Non ho sentito il bimbo perchè era già privo di sensi quando sono arrivato – ha spiegato un testimone – tutto quello che ho udito sono stati i cani che ringhiavano e le urla strazianti di una donna che sembrava essere davvero sconvolta. Piangeva e non sapeva cosa fare”.

Un vicino: “I cani erano buoni, giocavano con noi e li accarezzavamo”

L’uomo ha allertato i servizi di emergenza sanitaria. I paramedici hanno eseguito manovre salvavita prima che il bimbo venisse trasportato al Baytown Hospital dove successivamente è stato purtroppo dichiarato morto. Nell’attacco è rimasto ferito anche un membro della famiglia che ha tentato di intervenire per separare i cani e salvare il bimbo. Il video di una telecamera di sorveglianza nelle vicinanze ha catturato il drammatico momento dell’attacco, registrato i latrati dei cani ed il grido di aiuto di una donna. I vicini hanno affermato di aver già visto i cani ma di non aver mai riscontrato problemi: “So che i loro cani non sono cattivi – ha raccontato un vicino di casa – Ci siamo più volete avvicinati a loro per accarezzarli, per questo sono davvero confuso per quello che è successo; uno dei cani, in particolare, veniva sempre nel nostro giardino e giocava”. I servizi di controllo degli animali ha dovuto sequestrare i cani mentre la polizia di Baytown sta interrogando i testimoni e continuando ad indagare per capire che cosa abbia scatenato l’attacco mortale.