Spende in vestiti più di quanto guadagna e accumula un debito di 36.000 euro: “Vi svelo gli errori da evitare”

Oggi consulente finanziario, in passato spendacciona al punto da ritrovarsi con un debito enorme. La madre di due figli ha deciso di raccontare come evitare di scivolare “in rosso”

Per anni ha speso ‘tranquillamente’ più di quanto avrebbe potuto permettersi acquistando abiti o oggetti per la casa ogni volta che lo desiderava. E ritrovandosi così con un debito enorme accumulato negli anni, pari a circa 36mila euro (30mila sterline). Catherine Morgan, mamma 40enne di due figli, oggi è un consulente finanziario ma nel suo passato vi è un periodo terribile da lei stessa provocato a causa di errori nella gestione del denaro: è accaduto prima dei 27 anni, momento nel quale decide di prendere il controllo delle sue spese dopo essersi ritrovata letteralmente circondata da centinaia di vestiti molti dei quali non aveva mai indossato o provato non più di una volta. “Il mio problema era la quantità, non la qualità, la maggior parte dei miei vestiti erano firmati e provenivano da catene di alta moda”. Catherine ha spiegato di non essere stata in grado di gestire i propri soldi nonostante abbia lavorato in una banca dall’età di 18 anni e acquistato la sua prima casa a 20 anni. Ha iniziato come cassiera in banca prima di diventare consulente su mutui, rispermi e investimenti, arrivando a guadagnare oltre 50mila sterline a soli 20 anni.

LEGGI ANCHE =>> Impiega 16 anni per costruire una casa da sogno e la vende subito: ecco quanti soldi ha guadagnato

Come sono iniziati i problemi con il denaro

I suoi problemi con il denaro derivavano, come da lei stessa spiegato, da problematiche legate all’autostima che aveva sin da bambina, mascherate comprando vestiti nuovi a più non posso. “Mentre alcune persone potrebbero trovare sollievo nel cibo o nell’alcol, io trovavo conforto nel fare shopping. Ma vedere quelle decine di sacchi della spazzatura pieni di vestiti impilati gli uni sugli altri mi ha dato quella scossa di cui avevo bisogno per affrontare i miei demoni e riprendere il controllo delle mie finanze”. Catherine ha spiegato che è importante affrontare il debito e non lasciare che sfugga al controllo: “Parla con le persone che ti sono vicine e non seppellire la testa nella sabbia”. Lei ha usato il “metodo della palla di neve” per riuscire a uscirne: “Cancellando prima i piccoli debiti inizierai a sentirti bene e motivato a risolvere anche i problemi con i debiti più grandi”. Ha aperto un nuovo conto nel quale far confluire le sue entrate e andando a ripagare lo scoperto del conto precedente in piccoli pezzi, per poi passare ai debiti accumulati dalle carte di credito. Parallelamente ha ridotto le spese, introdotto periodi di riflessione prima di ogni acquisto ed aumentato le entrate attraverso l’attività di blogger.