Drammatico incidente sull’A1: in un violento scontro hanno perso la vita due persone – VIDEO

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita di Scandicci e ha coinvolto due tir, una macchina e un camper.

Un terribile scontro fra due tir, un camion e una macchina si è registrato sull’Autostrada del Sole (A1) al km 289 in direzione Nord, poco prima dell’uscita di Scandicci in Toscana. Nell’incidente hanno perso la vita due persone, il conducente di uno dei due tir e una passeggera presente sul camper.

In seguito allo scontro si è anche propagato un terribile incendio che ha interessato i mezzi coinvolti.

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri e ha causato moltissimi intasamenti. Infatti, il tratto autostradale in direzione nord è stato chiuso, mentre in quello verso Sud si sono registrati oltre 10 km di coda.

I Vigili del Fuoco e i soccorsi sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente. Non si è potuto fare altro che constatare i due decessi.

Sono in seguito iniziate le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente e tutte le attività che hanno permesso di sistemare la pavimentazione stradale e le barriere di sicurezza andate distrutte.

Questo il video con le immagini relative all’incidente avvenuto ieri:

#Scandicci (FI) #24febbraio 13:22: intervento in corso dei #vigilidelfuoco sull’autostrada #A1, al km 289 in direzione Nord, per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti, un camper e un’auto. Due, purtroppo, le persone rinvenute prive di vita pic.twitter.com/EBoKcfygLn

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 24, 2022