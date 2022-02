Il mistero del pollo ‘steso sullo stendino’ in spiaggia, residenti increduli: ma c’è un motivo

Alcuni cittadini hanno segnalato alla polizia locale la presenza di uno stendino con appesi sopra dei pezzi di pollo. Gli agenti sono intervenuti risolvendo lo strano mistero

Cosa ci fanno dei pezzi di pollo stesi su uno stendino lasciato su una spiaggia? Se lo sono domandato molti cittadini nell’osservare la bizzarra ‘presenza’ a Porto Petenza, zona balneare e frazione del comune di Potenza Picena, nelle Marche. Qualcuno aveva infatti appeso il pollo sullo stendino lasciandolo al sole: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che, dopo aver visto lo strano spettacolo, hanno iniziato a sentire i testimoni presenti e, come raccontato su Il Resto del Carlino, in breve tempo sono riusciti a risalire alla donna. A lasciare il ‘pollo in spiaggia’ è stata una donna di nazionalità cinese che abita nel Maceratese e lavora in città.

“Si tratta di una particolare tecnica…”

I militari si sono recati presso la sua abitazione per motivare la ragione del suo gesto. La donna ha chiarito tutto risolvendo il ‘mistero’: agli agenti ha infatti spiegarto che si tratta di una tecnica di cottura cinese molto particolare che lei aveva adottato ignara del fatto che non fosse consentito apppendere carne in luoghi pubblici. I pezzi di pollame erano in precedenza stati sequestrati: gli agenti le hanno rivolto un invito a non rifarlo più consentendole di riprenderli.