Motociclista salva in extremis una donna che sta per essere investita da un tram

Un uomo ha messo a rischio la propria vita per salvare quella di un’anziana che stava per essere travolta da un mezzo pubblico

Sarebbe quasi certamente morta se un uomo non fosse intervenuto mettendo a rischio la sua stessa vita per salvarla. Stanno facendo il giro del mondo le immagini che arrivano dal Brasile e che mostrano un motociclista gettare a terra il suo mezzo quando si rende conto che il tram in arrivo sta per travolgere un’anziana con la spesa. L’uomo ha reagito subito con una grande rapidità di pensiero, correndo verso l’anziana quando si trovava a ormai pochi centimetri dal mezzo pubblico: il motociclista in quel momento si trovava fermo ad un semaforo quando ha visto la donna in difficoltà camminare per strada. Non appena ha visto alle sue spalle il tram in arrivo è saltato giù dalla moto, l’ha abbracciata e trascinata via mettendola in salvo ed evitando per un pelo di essere lui stesso investito. Nelle immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza si vedono i due cadere a terra a una spanna dal mezzo pubblico.

Parla la donna: “Non mi ero accorta che un tram stesse per investirmi”

La pensionata, Rute Acioli, non si sarebbe minimamente resa conto del tram in arrivo e avrebbe continuato a camminare lungo i binari nel quartiere di Poco. Così quando il motociclista l’ha letteralmente spostata di peso gli ha chiesto incredula che cosa stessa facendo. Parlando dell’incidente ha rivelato: “Non ho visto il tram, mi sono solo accorta che stavo cadendo, quel ragazzo mi ha afferrata e gettata a terra – ha spiegato la 77enne, che vive sola – sono caduta e gli ho detto, ‘cosa stai facendo?’. Lui mi ha risposto, ‘guarda il tram’. Non me n’ero proprio accorta perchè stavo prestando attenzione alle macchine”. Secondo l’azienda dei trasporti Companhia Brasileira de Trens Urbanos la velocità massima del tram su quel tratto è di 20 km/h e l’autista ha ridotto la velocità quando ha visto la donna. Poi ha lanciato un avvertimento ai pedone ovvero prestare attenzione quando attraversano le linee dei tram poichè questi mezzi non sono in grado di fermarsi bruscamente.