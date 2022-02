La pandemia è finita? Macché: ecco l’allarme dell’OMS

Le parole di Zsuzsanna Jakab allontanano la fine della pandemia: “Il 9% della popolazione al mondo ha ricevuto solo la prima dose del vaccino”.

La pandemia non è affatto finita. Nel mondo, infatti, il numero di non vaccinati è ancora enorme e il Covid sarà presente fra noi (purtroppo) ancora per molto tempo.

A ribadire questo concetto è stata l’ungherese Zsuzsanna Jakab, la vicedirettrice generale Oms, intervenendo al Forum dei sindaci del Mediterraneo a Firenze. Queste le sue parole a riguardo: “Circa il 9% della popolazione al mondo ha ricevuto solo la prima dose del vaccino e questa è una grande preoccupazione. Nonostante la coordinazione a livello globale anche moltissimi operatori sanitari non hanno completato il ciclo vaccinale”.

E ancora: “Diventa indispensabile la copertura dei servizi fondamentali, dobbiamo essere sempre preparati per le emergenze sanitarie. Da questo punto di vista l’Oms offre un supporto per la gestione dei servizi socio-sanitari”.

La vicedirettrice dell’OMS ha continuato: “Le misure sociali per la pandemia hanno avuto un impatto catastrofico su tutti. Il Covid ha portato circa 3 milioni di morti, 1,6 mln si sono trovati in difficoltà economiche, molti paesi hanno riscontrato problemi nella fornitura dei servizi essenziali”.

Zsuzsanna Jakab ha concluso il suo intervento con queste parole: “Abbiamo compreso durante la pandemia quanto importanti siano le città nel determinare le condizioni ambientali in cui ci troviamo. Tra i problemi c’è quello dell’inquinamento e molte città sono toccate da questo. L’Oms si sta adoperando per una promozione della sanità globale, in modo da assicurare un ambiente più sano, una migliore educazione alla salute. I sindaci hanno gestito benissimo la pandemia, ora hanno un’opportunità unica, tutelare la salute dei cittadini”.