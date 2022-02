24enne picchiato, assassinato e gettato dal balcone senza vestiti: “Corpo disinfettato per cancellare le tracce”

Il ragazzo è stato trovato senza vestiti e pulito con disinfettante dai suoi aggressori, nel tentativo di coprire le loro tracce e distruggere qualsiasi prova forense

Tre uomini ed un adolescente sono stati condannati per aver ucciso, ad una festa di Capodanno, uno studente picchiandolo brutalmente fino a fargli perdere i sensi e poi gettando il suo corpo su un balcone. William “Billy” Henham, descritto come un ragazzo “gentile e pacifico” ed è stato trovato completamente spogliato dei suoi vestiti e con il corpo interamente pulito con il disinfettante dai suoi aggressori, nel tentativo di coprire le tracce che riconducessero a loro e distruggere in tal modo qualsiasi prova forense. Poche ore prima della sua morte terribile il 24enne è stato visto “cantare, ballare e ridere” in una discoteca di Brighton nella serata di Capodanno; tuttavia all’alba del 1 gennaio 2020 è stato mortalmente attaccato, un assalto brutale compiuto a suon di pugni, calci e botte di ogni tipo, colpendo il ragazzo anche con un perno delle scale rotto, lasciandolo con 67 lesioni, come accertato dal medico legale durante l’autopsia.

Nel corso del processo è emerso che le ferite includevano 11 fratture costali su entrambe le parti del corpo, estesi lividi su cuoio capelluto, viso e collo, un taglio profondo sulla fronte ed una lesione cerebrale. Henham, che aveva studiato cinema e fotografia alla Ravensbourne University nel sud est di Londra e viveva con i genitori a Henfield, nel West Sussex, è stato poi fatto cadere sulle ringhiere del balcone da un’altezza di poco meno di 11 piedi. I suoi vestiti e le sue scarpe da ginnastica rosse non sono mai stati recuperati mentre tracce di disinfettante sono state successivamente rinvenute tra i suoi capelli: anche aree macchiate di sangue, dove aveva ricevuto i colpi, erano state passate con il disinfettante. Ma gli esperti hanno spiegato alla giuria presso la Maidstone Crown Court, nel Kent, che il 24enne non sarebbe morto subito, restando in vita per almeno un’ora dopo il violento attacco. Il suo corpo martoriato e senza vita è stato infine scoperto dalla polizia la sera del 2 gennaio che giaceva in un’area ricreativa su una terrazza sul tetto di un ex complesso di uffici, hotel e ristoranti. L’edificio era stato occupato abusivamente da una 50ina di persone che avevano preso parte alla festa di Capodanno.

Chi sono le persone dichiarate colpevoli di omicidio

Gregory Hawley, 29 anni, Dushane Meikle, 28, Lamech Gordon-Carew, 20 e Alize Spence, 18 anni, hanno tutti negato l’omicidio ma sono stati dichiarati colpevoli all’unanimità. Nessuno dei quattro conosceva o aveva incontrato in precedenza il signor Henham. Verranno condannati all’ergastolo dal giudice Cavanagh che stabilirà anche i termini minimi da scontare dietro le sbarre prima che possano beneficiare della libertà condizionale. Il motivo dell’omicidio non è del tutto chiaro mentre lo sono le prove e gli indizi raccolti a loro carico, in particolare contro Hawley il quale è stato visto il giorno di Capodanno con un contenitore di disinfettante e con la stoffa dicendo “abbiamo ucciso qualcuno la scorsa notte, dobbiamo ripulire il pasticcio”.