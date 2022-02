La confessione: “Mia madre si rifiuta di portare a spasso il mio cane perchè il nome che gli ho dato è imbarazzante”

Il proprietario di un cucciolo di Labrador recentemente adottato insieme alla fidanzata ha dato all’animale un nome decisamente particolare per soddisfare il suo senso dell’umorismo, ma la madre si sente in imbarazzo a pronunciarlo in pubblico

Quando si sceglie il nome da dare ad un cane si possono trascorrere anche ore a rimuginare sui nomi possibili, mentre altre persone optano per nomi già ‘collaudati’ e

più comuni. Al parco alcuni di essi li abbiamo sentiti tutti molto spesso, ma non è il caso del nome che una coppia ha deciso di dare al cucciolo di Labrador appena adottato, talmente particolare da far sentire la madre di uno di loro in imbarazzo nel pronunciarlo pubblicamente. Il proprietario ha deciso di raccontare su Reddit la sua storia per valutare le risposte degli utenti al fatto che sua madre si è rifiutata di portare a spasso il cane a causa di tutto ciò: il proprietario ha spiegato che voleva dare al suo cane un nome divertente perché avrebbe creato più gioia nella sua vita quotidiana”.

LEGGI ANCHE =>> Morso decine di volte da un cane: ha difeso il proprietario durante un attacco con una mazza da baseball

“Ecco come ho chiamato il mio cane, mia madre odia quel nome”

“Quindi personalmente lo trovo esilarante, ma mia madre no. Recentemente ho preso un cucciolo di Labrador e l’ho chiamato Woof. Ad alcuni dei miei amici piace, altri

pensano che sia sciocco, mentre mia madre lo odia”. Incapace di capire perché suo figlio avrebbe chiamato il suo cane Woof, la mamma si rifiuta di portare a spasso il

suo cane in pubblico. Questo perchè pronunciare il nome di Woof in un parco la riempirebbe di imbarazzo: “È ‘colpa’ del mio senso dell’umorismo perchè mi viene da ridere quando chiamo il nome del mio cane ad alta voce al parco”, ha detto l’uomo aggiungendo di non essere in grado di contenere le risate nel sentire esclamazioni come “Woof! Vieni qui! No, Woof, Woof. Non scendere Woof! Woof!’.” La maggior parte degli utenti ha detto che il nome è esilarante ed alcuni ne hanno anche tratto spunto per inventare nuovi nomi bizzarri da dare ai cani. Abbiamo un cane marrone di nome Poo (cacca) perché è marrone – e stiamo ancora ridendo 13 anni dopo ‘Oh, guarda! C’è Poo sul tappeto’, ‘C’è Poo dentro l’auto”, “C’è Poo sul letto”.