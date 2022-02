Sondaggi politici, PD e Fratelli d’Italia crescono. Male la Lega e il Movimento 5 Stelle

Il Partito Democratico e Fratelli d’Italia guadagnano qualcosina rispetto all’ultimo sondaggio, mentre il Movimento 5 Stelle e la Lega continuano a perdere voti.

E’ questa la fotografia dell’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, che vede sempre in testa il PD tra le preferenze politiche degli italiani. Il partito guidato dal segretario Enrico Letta viene dato al 21,4%, con una crescita di tre decimi di punto rispetto al sondaggio di due settimane fa.

Piccolo aumento anche per Fratelli d’Italia, ormai stabilmente in seconda posizione, che passa dal 20,2% al 20,3% e si mantiene intorno ad un punto di ritardo dai “Dem”.

LEGGI ANCHE => Sondaggi politici, la rimonta di Fratelli d’Italia: il PD è più vicino. Lega e M5S perdono ancora voti

Se la Meloni può sorridere, gli (ex?) alleati di centrodestra della Lega non riescono proprio a risalire la china. La Supermedia evidenzia un nuovo calo del Carroccio, che perde altri 4 decimi di punto e scivola al 17,1%.

Non va meglio al Movimento 5 Stelle, un’altra forza politica che deve fare i conti da tempo con un’erosione in termini di consensi. I pentastellati vengono dati al 14%, in calo dello 0,4% rispetto alla rilevazione di 15 giorni fa.

Centrosinistra “largo” supererebbe il 49%: ma lo scenario è complicato

Forza Italia sale invece di tre decimi di punto e passa dall’8,1% all’8,4%; piccolo aumento anche per Azione/+Europa, che viene data al 4,5%. Variazioni minime tra i partiti minori, con Italia Viva al 2,9% e i Verdi al 2,6%.

LEGGI ANCHE => Sondaggi politici, Salvini scivola ancora: un punto in meno. Il PD resta davanti a Fratelli d’Italia

Cosa succederebbe in caso di ritorno al voto? Ad oggi è difficile delineare le possibili coalizioni dati gli screzi presenti sia da una parte che dall’altra, specialmente dopo il voto al Quirinale.

Tuttavia, in caso di centrodestra unito (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia) si arriverebbe al 45,8%, mentre l’alleanza progressista tra PD, M5S, Sinistra Italiana e Art.1-MDP si fermerebbe al 39,3%. Tuttavia, con l’ausilio di altre forze dell’area di centrosinistra come Verdi, Azione/+Europa e Italia Viva il consenso salirebbe fino al 49,3%.