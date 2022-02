Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 27 febbraio 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 27 febbraio 2022.

Cosa ci riserva la puntata di “Domenica In” in onda oggi pomeriggio, domenica 27 febbraio 2022? Scopriamolo insieme…

Gli ospiti di “Domenica In” del 27 febbraio 2022

La puntata si aprirà con un ospite molto caro alla padrona di casa Mara Venier e agli spettatori del contenitore domenicale, in onda dagli studi “Fabrizio Frizzi”. Si tratta di Achille Lauro che canterà “Domenica”, brano che ha portato all’ultima edizione del “Festival di Sanremo” e riceverà una una targa consegnata dal Ministro degli esteri della Repubblica di San Marino, per la sua vittoria al concorso “Una voce per San Marino”, che gli permetterà di partecipare al prossimo “Eurovision Song Contest” a Torino con il brano “Stripper”. Sempre per la parte dedicata al mondo della musica, Irama proporrà il suo brano sanremese “Ovunque sarai”.

Per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, Edoardo Leo presenterà il docu-film che lo vede nelle vesti di regista, nelle sale cinematografiche dal 3 al 9 marzo, “Lugi Proietti detto Gigi”, mentre Stefano Accorsi promuoverà la nuova fiction di Raiuno “Vostro onore”. Infine, Arisa sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata e riceverà una sorpresa dal ballerino Vito Coppola, con il quale ha vinto la scorsa edizione di “Ballando con le stelle”.

Maria Rita Gagliardi