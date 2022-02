Elicottero precipita e si schianta sullo svincolo dell’autostrada A9: tragedia sfiorata

Spaventoso incidente a Fino Mornasco dove un elicottero è precipitato schiantandosi sulla carreggiata di uno svincolo di accesso autostradale. Vigili del fuoco e ambulanze sul posto

Sono immagini drammatiche quelle che arrivano dal comune di Fino Mornasco e con precisione dallo svincolo di accesso all’autostrada A9: qui un elicottero fuori controllo è precipitato andando a schiantarsi proprio sulla strada, spezzandosi in almeno due parti e spargendo ovunque lamiere e detriti. Un disastro che si sarebbe potuto trasformare in tragedia qualora in quel momento fosse transitato un veicolo ma che fortunatamente non ha provocato alcuna vittima; sono però rimasti feriti una donna di 30 anni ed un uomo du 78 anni. Il velivolo, di ridotte dimensioni, è precipitato per cause al momento non note ed al vaglio di esperti e forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto. Nelle immagini diffuse dai vigili del fuoco, intervenuti in forze sul luogo dello schianto insieme alle ambulanze e a volanti della polizia, lo si può vedere adagiato su un fianco occupando gran parte della carreggiata e con la parte posteriore spezzata.

Sei mezzi dei vigili del fuoco sul posto

Per consentire ai soccorritori di intervenire ed operare si è reso necessario chiudere l’accesso all’autostrada; i due feriti sono stati stabilizzati in loco per poi essere trasportati in ospedale. Ben sei mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti, arrivando sia da Como che da Appiano Gentile e da Cantù: l’area è stata messa in sicurezza e sono state avviate le operazioni per recuperare l’elicottero, ma anche per effettuare i rilievi e cercare di comprendere l’esatta dinamica dei fatti.