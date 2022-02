Venduta all’asta rara moneta con la particolare forma di un “uovo”: vale oltre 100 volte il suo valore

Una rara moneta da una sterline caratterizzata da un nucleo disallineato è stata venduta su eBay alla non indifferente somma di 125 sterline. Hanno paragonato la sua forma a quella di un ‘uovo fritto’

Una moneta molto rara somigliante, esteticamente, ad un uovo fritto, è stata di recente venduta sulla piattaforma eBay ad una cifra molto importante. La particolarità di questa moneta è legata proprio alla sua forma bizzarra: a causa di un errore di conio presenta infatti un nucleo disallineato con il centro color argento che sembra ‘invadere’ l’anello esterno. Si tratta di una monet da una sterlina che, a causa di tale errore, si è trasformata in una rarità richiestissima dai collezionisti che la considerano un cimelio prezioso. Per tale motivo si è scatenata una vera e propria guerra di offerte al rialzo con l’asta che si è chiusa al prezzo finale di 125 sterline. Tutte le nuove monete da una sterlina sono realizzate con due anelli di metallo: l’esterno è in ottone nichelato mentre l’interno è in lega di ottone nichelato; il centro interno dovrebbe adattarsi alla perfezione al centro dell’altro anello. Ma nel caso di questo conio del 2016 appare di forma ellittica: e l’errore lo fa sembrare un ‘uovo fritto’ che si è diviso.

LEGGI ANCHE =>> Impiega 16 anni per costruire una casa da sogno e la vende subito: ecco quanti soldi ha guadagnato

Il venditore ha scritto: “Moneta da una sterlina del 2016 con un raro errore a forma di uovo al centro. Questa è una moneta da una sterlina in circolazione, il centro d’argento è noto come errore di conio a forma di uovo, una scoperta molto rara”. Dopo un’asta durata una settimana e quindici offerte presentate a partire da 99 pence, si è arrivati a 125,46 sterline oltre a 6,85 sterline per le spese di consegna espressa. Probabilmente potrebbero esisterne solo poche decine al mondo, questo è ciò che le prende particolarmente ambite tra i collezionisti.