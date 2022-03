Brutale omicidio in casa, donna trans uccisa a colpi di pistola: il fidanzato trova il corpo

È senza ombra di dubbio un omicidio quello avvenuto in un’abitazione di Houston: la vittima è una donna trans, è stato il suo fidanzato a trovare per primo il corpo, diverse ore dopo la sua morte

Una donna transgender è stata trovata morta, uccisa, nel suo appartamento. La vittima è stata trovata riversa a terra, intorno alle 20, in un’abitazione tra Dunlap e Clarewood, nel sud ovest della cittadina statuntense di Houston; è stato il suo ragazzo a scoprire per primo il corpo dopo il suo arrivo, nella serata di sabato, notando che la porta di casa era aperta. Quando è entrato nell’appartamento ha fatto l’agghiacciante scoperta e ha immediatamente allertato soccorritori e forze dell’ordine, giunte sul posto in una manciata di minuti: i vicini hanno detto agli agenti di non aver udito colpi di arma da fuoco riconducibili ad una sparatoria.

LEGGI ANCHE =>> Assolda due criminali per terrorizzare la moglie ma ne uccide uno: il re dell’oasi di serenità è accusato di omicidio

Bossoli trovati sulla scena del delitto

Le autorità, che dopo i primi rilievi sul corpo hanno accertato che non si sarebbe trattato di suicidio ma bensì di un omicidio, ritengono che la sparatoria sia avvenuta durante la giornata di sabato quando poche persone, nelle vicinanze, si trovavano a casa. Gli investigatori hanno inoltre accertato che non sono presenti segni di effrazione, e questo potrebbe portare all’ipotesi che la vittima conoscesse il suo assassino. La donna viveva sola ed il cadavere è stato scoperto diverse ore dopo la sua morte: bossoli di un’arma, che si sta cercando di identificare e rintracciare, sono inoltre stati trovati sulla scena del delitto. Le indagini proseguono per capire movente e identificare il killer.