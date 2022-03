Da dove arrivano i soldi che il principe Andrea ha pagato a Virginia Giuffre? La gravissima accusa

Un deputato laburista vuole fare luce sulla provenienza dei soldi utilizzati dal principe Andrea per il risarcimento a Virginia Giuffre.

Poche settimane fa il principe Andrea aveva raggiunto un accordo economico con Virginia Giuffre. Infatti, l’accordo prevede che la donna, la quale accusa Andrea di violenza sessuale quando ella era minorenne, riceva una grossa somma in denaro come risarcimento per i danni morali.

Stando a quanto trapela, la somma dovrebbe essere di circa 12 milioni di sterline. Inoltre, l’accordo prevede che il principe Andrea debba fare anche una donazione all’associazione fondata da Virginia Giuffre a favore delle donne che hanno subito abusi sessuali in passato. Virginia aveva denunciato il principe nell’agosto scorso.

La notizia ha suscitato molte critiche nel Regno Unito. Esiste, però, una vecchia regola che vieta ai parlamentari di mettere in dubbio o in discussione le mosse economiche dei reali alla Camera dei Comuni.

L’accusa di un deputato laburista al principe Andrea: “Ha usato soldi pubblici per l’accordo con la Giuffre”

Alcuni parlamentari, però, non ci stanno. La notizia che trapela dalle pagine del tabloid ‘Sun’, infatti, mette in luce come un deputato laburista, Andy McDonald, voglia chiarire se i soldi dei contribuenti siano stati utilizzati per il risarcimento ultra milionario del principe a Virginia.

Tali soldi, infatti, per McDonald potrebbero provenire dal Sovereign Grant, cioè dai soldi contanti pagati ai reali dal popolo inglese, vale a dire, quindi, dal denaro pubblico. Un portavoce del governo, però, chiarisce: “Il principe Andrea ha smesso di ricevere sostegno attraverso la Sovereign Grant nel 2019 quando ha cessato di svolgere le sue funzioni ufficiali”.