Rave finisce in tragedia: ragazza si addormenta sul tetto di un capannone e precipita al suolo

La 29enne Carla Lallai è morta dopo essere precipitata al suolo da un’altezza di oltre 13 metri. La tragedia è avvenuta a Sassari.

Una festa notturna è finita in tragedia a Sassari, precisamente nella zona industriale di Predda Niedda. Una ragazza di 29 anni, Carla Lallai, ha perso la vita dopo essersi addormentata sul tetto di un capannone. La sfortunata ragazza è precipitata da un’altezza di ben 13 metri ed è morta sul colpo.

Si trattava di un rave party? Alcune persone presenti alla serata hanno precisato: “Non era un rave, ma un raduno di amici”. L’affermazione, però, non sembra essere attinente con quanto accaduto. Infatti, moltissimi ragazzi da tutta l’isola si erano dati appuntamento a Sassari per la festa. I ragazzi aveva affittato un ex night club in modo del tutto legale. La festa è avvenuta al piano superiore di un capannone. Stando ad alcune ricostruzioni, al party erano presenti oltre 100 persone.

Rave party tragico in Sardegna: perde la vita una 29enne dopo essere precipitata da un’altezza di 13 metri

Il party è durato per tutta la notte e fino a mattina inoltrata. Intorno alle 12 alcuni amici della ragazza, non trovandola, sono andati a cercarla. La loro scoperta è stata macabra. Infatti, il corpo di Carla era disteso a terra privo di vita in un piazzale. Sul parapetto sul quale si era addormentata la ragazza è stato ritrovato il suo smartphone.

Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri si sarebbe trattato solo di un tragico incidente. Dopo l’autopsia, comunque, si farà maggiore luce sulle condizioni della ragazza al momento della tragica caduta.

Questo il ricordo di un’amica della ragazza: “Spirito libero e indipendente. Fin da ragazzina aveva grande attitudine per l’arte”.

Carla Lallai era originaria di Muravera, in provincia di Cagliari.