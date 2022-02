Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la ventisettesima giornata

Ventisettesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Napoli vince in extremis contro la Lazio. Pareggiano Milan e Inter.

La ventisettesima giornata di Serie A si è aperta venerdì con il pareggio per 1-1 fra Milan e Udinese. Vantaggio iniziale dei rossoneri con Leao e pari dei friulani nel secondo tempo con Udogie. Mezzo passo falso anche per i cugini dell’Inter, i quali non vanno oltre lo 0-0 sul campo del Genoa.

Sabato alle 15 Salernitana e Bologna hanno pareggiato per 1-1. Vantaggio degli emiliani con Arnautovic e pari dei campani firmato Zortea. Alle 18, invece, la Juventus ha espugnato il Castellani di Empoli con il risultato di 2-3. Per i bianconeri a segno lo scatenato Vlahovic con una doppietta e Moise Kean; toscani in gol con Zurkowski e La Mantia. Alle 20.45 il Sassuolo ha battuto in extremis la Fiorentina 2-1. Per i padroni di casa a segno Traore e Defrel; a nulla è valso il gol del momentaneo pareggio viola di Cabral.

Ventisettesima giornata, il Napoli batte la Lazio allo scadere. Milan e Inter non vanno oltre il pareggio contro Udinese e Genoa

Alle 12.30 di domenica il Cagliari ha espugnato l’Olimpico di Torino, imponendosi per 1-2 sui granata di Ivan Juric. Sardi in gol con Bellanova e Deiola; i padroni di casa avevano momentaneamente raggiunto la parità con la rete di Belotti. Alle 15 il Verona ha fatto suo il derby veneto contro il Venezia per 3-1, grazie alla tripletta di uno scatenato Simeone; per il Venezia gol della bandiera firmato Okereke.

Alle 18 la Roma, dopo aver sprecato l’impossibile, ha conquistato i tre punti a tempo ormai scaduto sul campo dello Spezia. I giallorossi si sono imposti per 0-1, grazie a un rigore messo a segno da Abraham. In serata il Napoli all’ultimo secondo del recupero si è imposto per 1-2 all’Olimpico contro la Lazio. I partenopei sono andati in gol con Insigne e Fabian Ruiz; all’ottantottesimo Pedro aveva riportato in parità il match. Il Napoli è ora al comando della classifica con gli stessi punti del Milan. Domenica a Napoli le due squadre si sfideranno in un match che promette spettacolo.

Il turno si è chiuso questa sera con il ‘Monday Night’ fra Atalanta e Sampdoria, con la vittoria per 4-0 dei bergamaschi (doppietta di Koopmeiners e gol di Pasalic e Miranchuk).

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 27ª GIORNATA: Milan-Udinese 1-1; Genoa-Inter 0-0; Salernitana-Bologna 1-1; Empoli-Juventus 2-3; Sassuolo-Fiorentina 2-1; Torino-Cagliari 1-2; Verona-Venezia 3-1; Spezia-Roma 0-1; Lazio-Napoli 1-2; Atalanta-Sampdoria 4-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Milan 57, Napoli 57, Inter 55, Juventus 50, Atalanta 47, Roma 44, Lazio 43, Fiorentina 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino 33, Bologna 32, Empoli 31, Spezia 26, Sampdoria 26, Udinese 26, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 17, Salernitana 15.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Vlahovic (Juventus) 20, Immobile (Lazio) 19, Simeone (Verona) 15, Abraham (Roma) 12, Lautaro Martinez (Inter) 11, Scamacca (Sassuolo) 10, Berardi (Sassuolo) 10, Joao Pedro (Cagliari) 10, Dzeko (Inter) 10, Barak (Verona) 10.