Trattore ucraino “ruba” un carro armato russo: “L’invasione non sembra andare molto bene”

Il momento nel quale un trattore ucraino ha trainato via un enorme veicolo blindato russo è stato filmato ed il video è diventato virale

Un momento bizzarro nel bel mezzo di una guerra drammatica che sta provocando morte e distruzione. È quello catturato in un video, divenuto in queste ore virale, nel quale si vede un trattore ucraino “rubare”, nel vero senso della parola, un enorme mezzo blindato russo. La clip mostra infatti il mezzo pesante trainare, dopo essere stato agganciato ad esso, il carro armato mentre un uomo lo insegue disperatamente. L’ex ufficiale dell’esercito Johnny Mercer, deputato conservatore di Plymouth Moor View, ha condiviso il filmato su Twitter accompagnato dal suo pensiero: “L’invasione non sembra andare particolarmente bene”. Le immagini arrivano dopo che migliaia di russi starebbero cercando di raggiungere gli Stati Uniti per chiedere asilo politico, per evitare di ritrovarsi costretti a combattere nella guerra contro l’Ucraina. Lo stesso presidente Putin è stato abbandonato da alcuni membri del suo team, e nel Paese cresce il malcontento per un conflitto per molti ritenuti ingiustificato, un’arma a doppio taglio che potrebbe in futuro ritorcersi contro la stessa Russia.

Molti russi stanno chiedendo protezione politica dopo l’invasione

Le truppe russe hanno guidato i carri armati nel paese dopo settimane di escalation militare, suscitando indignazione internazionale per la palese aggressione di Putin. Gli avvocati statunitensi per l’immigrazione hanno affermato di essere sopraffatti dalle richieste di uomini russi e delle loro famiglie che chiedono se possono ottenere protezione politica dopo l’invasione di Putin. Non è chiaro, intanto, da quale località dell’Ucraina arrivi il video del trrattore e del carro armato ma intanto il particolare filmato è già stato condiviso decine di migliaia di volte sui social network.