Papà muore tragicamente prima di scoprire di essere uno dei vincitori del jackpot milionario alla lotteria

Il 59enne Andrew Gillon ha vinto il jackpot di una lotteria inglese insieme ad altri giocatori ma non lo ha mai saputo poichè è deceduto a causa di una tragica caduta dalle scale

Perdere tragicamente la vita in un incidente domestico poco prima di vincere milioni di euro alla lotteria. L’assurdo binomio disgrazia-fortuna riguarda un 59enne scozzese, Andrew Gillon, risultato tra i vincitori del maxi jackpot da 7,9 sterline di una lotteria in Scozia. Ma proprio nelle stesse ore il papà è morto a seguito di una caduta da una scala, senza così sapere di aver vinto il premio in denaro. L’incidente si è verificato nel giorno della vigilia di Capodanno: nella grave caduta il 59enne si è rotto il collo ed è stato ricoverato d’urgenza per poi morire tragicamente durante un intervento chirurgico il 7 gennaio. Le sue vincite saranno raccolte dalla famiglia che, come raccontato dal DailyRecord, non ha certamente la forza di essere felice per l’enorme introito in denaro in arrivo, straziata dal dolore per una perdita improvvisa e che ha lasciato un immenso vuoto in chi gli voleva bene.

Sua figlia Lisa ha detto: “Ho scoperto che papà aveva vinto tramite il suo amico e vicino di casa. Mio padre ha giocato a quella lotteria per moltissimi anni, quando ho ricevuto la conferma all’inizio mi sono sentita assolutamente devastata. Potevo solo immaginare la sua telefonata dove, felice come una Pasqua, mi diceva di aver vinto e so che il suo primo pensiero sarebbe stato quello di prenotare una vacanza per tutti noi”. La donna ha aggiunto: “Pensavo che, dal momento che avevamo bloccato il suo conto in banca in seguito al decesso, non avremmo ricevuto i soldi vinti”. Ma le cose sono andate diversamente: Andrew è stato ufficialmente giudicato uno dei vincitori del più grande jackpot della lotteria per codici postali della Scozia e Lisa è stata scelta per ritirare il premio in suo onore. “Tutto quello che ricordo è che mi disse, ‘beh non riderai quando vincerò’, ed in effetti è andata così perchè non stavo ridendo, ma piangendo”.

Il 59enne è stato ritenuto uno dei vincitori nonostante il decesso

La lotteria del codice postale ha annunciato all’inizio di questa settimana che a centinaia di giocatori all’interno del codice postale ML20 era stato detto di aver vinto una quota del jackpot di 7,9 milioni di sterline. Tutti i vincitori riceveranno un minimo di 1.000 sterline. Lisa scoprirà esattamente quanto ha vinto il codice postale di suo padre in un evento esclusivo a Glasgow.