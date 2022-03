Uccide la sua ex nel salone di un parrucchiere e scappa: l’uomo è ricercato dalle forze dell’ordine

Un uomo ha sparato alla sua ex di 29 anni in provincia di Salerno. L’assassino si è dato alla fuga e ora è ricercato da carabinieri e polizia.

Un episodio scioccante è avvenuto questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Un uomo è entrato nel salone di un parrucchiere e ha sparato vari colpi di arma da fuoco verso la sua ex, la 29enne Anna Borsa. I due si erano lasciati oltre otto mesi fa, stando a quanto trapela.

La ragazza è stata uccisa davanti a tutte le persone all’interno del salone. Una vera e propria esecuzione, che ha lasciato tutti di stucco. Dopo aver esploso i colpi di pistola, l’uomo si è dato alla fuga ed è ora ricercato da tutte le forze dell’ordine, grazie anche all’ausilio di un elicottero.

Uccide la sua ex a colpi di pistola dal parrucchiere e poi fugge: tragedia a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno

Per la ragazza non c’è stato nulla da fare e i soccorsi giunti nel salone poco dopo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I colpi di arma da fuoco sparati dall’uomo hanno anche ferito alla spalla, in modo lieve, un altro uomo, il quale è stato prontamente soccorso e portato nel più vicino ospedale.

Queste le tristi parole scritte su Facebook dal sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara: “Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara a osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma”.

E ancora: “In una condizione di grande sofferenza per la città nessuno si sogna di festeggiare il Carnevale. Ci costituiremo sicuramente come parte civile nel giudizio”.