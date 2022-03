Barista eroina sventa il rapimento di una bimba: video incredibile del suo intervento in extremis

Una donna è riuscita a sventare il rapimento di una bambina agendo con sangue freddo e prontezza di riflessi. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere

Sono immagini spaventose ma allo stesso tempo incredibili quelle riprese da una telecamera di videosorveglianza che mostra l’istante nel quale una donna, barista, riesce a sventare il rapimento di una bambina da parte di un uomo. Nel filmato, divenuto virale sul web nelle ultime ore, si vede una bimba acquistare un gelato, servita da una donna davanti al suo negozio. A poca distanza da loro viene inquadrato a lungo un uomo con jeans ed una maglietta blu, bianca e verde, apparentemente al telefono. In realtà come si può notare dalle immagini il rapitore sta tenendo d’occhio la situazione avvicinandosi a più riprese alla bambina per poi allontanarsi fingendo indifferenza; altro dettaglio che emerge dal video è l’auto dell’uomo, ferma sul ciglio della strada con la portiera posteriore spalancata. Il suo piano preparato per rapire la piccola potrebbe dunque andare a buon fine, se non fosse che la barista nota il comportamento dell’uomo e la portiera aperta del veicolo, intuendo quello che a breve sarebbe potuto accadere alla bambina.

Così la barista ha salvato la piccola dal rapimento

La reazione della donna è incredibile: mantenendo il sangue freddo finisce di servire la bimba e la lascia incamminarsi ma, proprio quando arriva di fronte al veicolo e il rapitore le si avvicina, la raggiunge mettendole un braccio intorno al collo e fingendo di accompagnarla. L’uomo è costretto a ‘ripiegare’ fingendo di chiudere di fretta la portiera dell’auto, restando quasi incredulo di fronte al comportamento della barista. Ma non è finita qui: pochi istanti dopo la donna torna indietro e, cellulare alla mano, fotografa il veicolo che si sta allontanando per avere delle prove alla mano ed aiutare la polizia a rintracciarlo. Un comportamento davvero esemplare.