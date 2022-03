Medici le diagnosticano due tumori e le danno due anni di vita: 32enne muore dopo una settimana

Ha perso la sua battaglia contro il cancro solo una settimana dopo la devastante diagnosi ricevuta. Sabrina Mitchell è deceduta a soli 32 anni gettando la sua famiglia nello sgomento

Solo una settimana prima della sua tragica scomparsa alla 32enne Sabrina Mitchell è stato diagnosticato un cancro all’addome e nell’utero. Inizialmente i medici le avevano dato circa due anni di vita: Sabrina aveva precedentemente sofferto di una condizione renale chiamata nefropatia da IgA che aveva reso necessario un trapiano con l’organo fornito dalla madre, Dawn. Dopo il trapianto alla donna sono stati prescritti immunosoppressori a vita per mantenere il corpo in salute dopo il trapianto. Nel 2020 pur prendendo tutte le precauzioni, è stata colpita anche dal Covid mentre nel 2022 ha ricevuto la notizia più devastante di tutte. I medici le hanno detto che non sarebbero stati in grado di operarla poichè questo tipo di cancro non è completamente curabile: ad appena una settimana da quella notizia, il 26 febbraio, Sabrina ha perso la sua battaglia ed è morta, circondata dalla sua famiglia e dalla sua fidanzata, Chloe Harding.

LEGGI ANCHE =>> Pensa di essersi stirato il muscolo della gamba: padre 38enne di 3 figli muore di cancro

Le strazianti parole della sua fidanzata

“Ha combattuto fin da subito ma il suo corpo si è rapidamente deteriorato, la sua funzione renale è collassata ed il rene ha smesso di funzionare prima di qualsiasi altra cosa”, ha detto Chloe. “Una svolta rapidissima, in poche ore è crollata tra le mie braccia in arresto cardiaco. I paramedici hanno tentato di rianimarla per 25 minuti. I suoi genitori ed io le abbiamo tenuto la mano negli ultimi cinque minuti fino a quando hanno preso la decisione di fermare la rianimazione e dichiararne il decesso. Sono assolutamente a pezzi”. La 23enne aveva deciso di aprire una pagina GoFund Me in onore di Sabrina: era originariamente dedicata a raccogliere fondi per le cure di Sabrina ma ora andranno a coprire le spese del suo funerale. La coppia si è incontrata su TikTok e dopo una vorticosa storia d’amore, Chloe ha fatto la proposta di matrimonio a Sabrina a Londra, circondata dalle splendide luci di Natale della città. “Sabrina era ed è l’essere umano più incredibile, di buon cuore, stupendo, premuroso, amorevole, premuroso e bello che io conosca e sono orgoglioso di chiamarla la mia fidanzata”.