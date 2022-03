Economista russo, contrario a Putin, brinda in diretta tv alla morte della borsa di Mosca – VIDEO

Alexander Butmanov ha platealmente brindato alla morte della Borsa di Mosca a causa delle sanzioni contro Vladimir Putin.

Il fondatore del gruppo di investimento ‘Allies’, Alexander Butmanov, ha lasciato tutti di stucco in diretta televisiva. L’esperto di strategie di mercato azionario, infatti, ha in modo ironico brindato alla morte della Borsa russa, a causa delle pesanti sanzioni inflitte dal mondo occidentale a Putin.

Butmanov ha estratto da sotto al tavolo una bottiglia di acqua e ha brindato ironicamente alla morte della Borsa di Mosca. Eloquente, infatti, il crollo delle azioni in questa settimana (meno 98%).

La mossa di Putin a lungo andare penalizzerà tutti i cittadini russi, compresi gli oligarchi e lo stesso presidente. Per Butmanov, contrario alla mossa di Putin di invadere l’Ucraina, il rublo si deprezzerà in modo vistoso e di conseguenza saliranno debito pubblico e inflazione.

“Alla morte della Borsa, compagni!”: l’economista russo Butmanov è convinto che la mossa di Putin sia controproducente per la Russia

Durante la scenetta, la giornalista in studio è apparsa particolarmente sorpresa per le parole e il gesto dell’economista. Questa plateale mossa di Butmanov di certo non piacerà al regime russo.

Queste le parole di Butmanov in diretta: “Alla morte della Borsa, compagni! Mando i miei saluti a Sergei Usichenko, che ha bevuto 13 anni fa fino alla morte del mercato azionario. Oggi bevo soda. Caro mercato azionario, ci eri vicino, interessante. Riposa in pace, caro compagno”.

Lapidarie le parole della giornalista, Elina Tikhonova, presentatrice della trasmissione televisiva russa: “Non intendo commentare in alcun modo questo flash mob”.

Ecco il video del “brindisi” di Alexander Butmanov: