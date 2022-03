Serie A, dove vedere la ventottesima giornata di campionato in tv?

La ventottesima giornata di Serie A al via stasera con la sfida fra Inter e Salernitana. Domenica sera il match scudetto Napoli-Milan.

La ventottesima giornata di Serie A prenderà il via questa sera alle 20.45 con la sfida di San Siro fra l’Inter e la Salernitana. Match fondamentale per i ragazzi di Simone Inzaghi, i quali hanno l’obbligo dei tre punti dopo un periodo negativo. Sabato alle 15 l’Udinese riceve la Sampdoria, mentre alle 18 importante match in chiave qualificazione alle Coppe dell’anno prossimo fra Roma e Atalanta. Alle 20.45 la Lazio di Sarri sarà di scena a Cagliari contro la compagine allenata da Mazzarri.

Alle 12.30 di domenica il Genoa proverà a battere l’Empoli per rincorrere una salvezza che ormai sembra disperata. Tre i match in contemporanea alle ore 15: Venezia-Sassuolo, Fiorentina-Verona e Bologna-Torino. Alle 18 la Juventus di Max Allegri riceve all’Allianz Stadium lo Spezia di Thiago Motta. Il ventottesimo turno terminerà con il match scudetto fra Napoli e Milan, appaiate in vetta con 57 punti.

Serie A, ventottesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della ventottesima giornata di Serie A: