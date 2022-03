Suv fuori controllo si schianta contro l’asilo nido: 19 bimbi portati d’urgenza in ospedale

Disastroso incidente quello avvenuto in California dove un’auto è andata a schiantarsi contro un asilo nido scaraventando a terra numerosi bimbi, molti dei quali sono rimasti feriti

Cosa ci fa un Suv Suzuki “dentro” ad un asilo nido? Sono le conseguenze di un grave incidente avvenuto tra Balls Ferry Road e Martha Street ad Anderson, a circa 150 miglia a nord di Sacramento, California: un veicolo fuori controllo, secondo quanto accertato dalla polizia, è andato a schiantarsi contro il nido Great Adventures: un vero disastro con numerosi bimbi che in quel momento si trovavano all’ìnterno scagliati a terra, dove sono stati soccorsi da decine di paramedici. Il bilancio è preoccupante: diciannove bambini sono stati portati d’urgenza in ospedale stando ai rapporti delle autorità locali. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e anche i genitori dei piccoli, alcuni dei quali hanno portato il proprio figlio in ospedale per fare prima. Il centro prescolare offre assistenza ai bambini tra i 2 e i 6 anni, ha tre insegnanti con orari che vanno dalle 6:30 alle 18:30 fornendo colazione, pranzo e spuntini ai piccoli.

LEGGI ANCHE =>> Drammatico incidente sull’A1: in un violento scontro hanno perso la vita due persone; VIDEO

Uno dei bimbi è rimasto intrappolato sotto il Suv

Nelle immagini diffuse dai media locali e dai testimoni si vede la parte posteriode del veicolo, bloccata all’interno di un foro nel muro. La polizia ha confermato che i bambini sono stati inviati in diversi ospedali ma l’entità delle loro ferite non è nota. Jon Poletski, capo della polizia, ha detto che all’interno dell’edificio al momento dell’incidente erano presenti 19 bambini e 2 membri del personale. Non sono al momento stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente ma è stato riferito che uno dei bambini è rimasto intrappolato sotto l’auto che si è schiantata contro l’edificio. Il Mercy Medical Center di Redding ha detto che nove dei bambini sono stati trasferiti nella struttura e altri tre sono stati portati al Saint Elizabeth’s Community Hospital di Red Bluff,