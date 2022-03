Grave incidente durante l’atterraggio in ospedale di un elicottero: una donna morta, una è rimasta ferita

La polizia del Devon e della Cornovaglia ha affermato che due persone sarebbero rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto nei pressi del Derriford Hospital di Plymouth. La vittima è una donna di 80 anni

Una donna è deceduta in seguito ad un grave incidente che ha coinvolto un elicottero della guardia costiera che stava effettuando un atterraggio nei pressi di un ospedale. Lo ha confermato la polizia del Devon e della Cornovaglia precisando che l’atterraggio è avvenuto su un eliporto del Derriford Hospital di Plymouth e che le persone coinvolte, una vittima ed una donna rimasta ferita, si trovavano a terra. La seconda donna è stata portata subito nel nosocomio dove è stata curata per le ferite riportate, attualmente si trova ancora in ospedale. L’anziana, una donna di 80 anni, viveva nella zona e non ce l’ha fatta. “Una persona è morta e un’altra rimane in ospedale a seguito di un incidente avvenuto oggi sul territorio del Derriford Hospital che ha coinvolto un elicottero della HM Coastguard”, ha confermato la polizia in una nota ufficiale. “Un’indagine è stata avviata ed è condotta dalla polizia del Devon e della Cornovaglia”.

Avviata un’indagine sulle cause del grave incidente

Un portavoce del Dipartimento dei trasporti ha dichiarato: “Le nostre più sentite condoglianze vanno alle persone colpite dall’incidente al Derriford Hospital. Sarebbe inappropriato commentare mentre l’incidente è sotto indagine da parte della polizia del Devon e della Cornovaglia e dall’Air Accidents Investigation Branch”.