Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 6 marzo 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 6 marzo 2022.

Anche questa domenica, Mara Venier è pronta a regalarci, in diretta su Raiuno dagli studi “Fabrizio Frizzi”, un pomeriggio all’insegna dell’attualità e l’intrattenimento. Ecco, per voi, cosa succederà in puntata.

Gli ospiti di “Domenica In” del 6 marzo 2022

La puntata inizierà con un lungo approfondimento dedicato agli ultimi aggiornamenti relativi alla guerra in Ucraina. A tal proposito, saranno in collegamento la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi e Alberto Matano, inoltre Enzo Avitabile canterà il suo brano “Tutt’ eguale song ‘e criature”, dedicata a tutte le mamme e i bambini in fuga dall’Ucraina. Ancora attualità con Gemma Calabresi Milite vedova del Commissario Luigi Calabresi che interverrà per presentare il libro “La crepa e la luce”, nel quale racconta la sua vita, al fianco del marito ucciso a Milano il 17 maggio 1972.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Red Canzian, reduce da un ricovero per problemi di salute, che presenterà il musical “Casanova Opera Pop” insieme ai due protagonisti Gian Marco Schiaretti e Angelica Cinquantini. Presenzierà, in collegamento, anche Luigi Brugnaro Sindaco di Venezia. E ancora, Marco Giallini e Giampaolo Morelli presenteranno il film “C’era una volta il crimine”, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 10 marzo. Serena Autieri, invece, presenterà “Rugantino”, che dal 10 marzo tornerà al teatro Sistina.

La parte musicale sarà affidata a Tommaso Paradiso che si esibirà con la sua band in un medley di successi e presenterà il suo nuovo singolo “Tutte le notti”, tratto dal suo nuovo album “Space Cowboy”.

Maria Rita Gagliardi