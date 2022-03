Bimbo di 10 anni fan del Titanic costruisce un modellino da 7 Kg usando solo i Lego

Ha guardato delle clip della nave su YouTbe e, tutto da solo, ha costruito un modellino del Titanic di grandi dimensioni e del peso di 7 Kg. Il ‘responsabile’ è un bambino di 10 anni

Essere affascinati dal Titanic al punto da volerne costruire una replica in casa. È stata questa l’idea di Loule Parker, un bambino di 10 anni fan dell’imbarcazione naufragata nell’Atlantico durante il suo viaggio inaugurale nel 1912. Il piccolo ha deciso di realizzare un modellino dell’enorme nave da crociera dopo aver guardato delle clip dell’imbarcazione su Youtube memorizzandone la forma e i dettagli. Per farlo ha utilizzato esclusivamente i famosi mattoncini di plastica della Lego, realizzando una creazione a dir poco sbalorditiva: il bambino, che soffre di autismo, ha impiegato solo tre settimane per creare la nave lunga un metro e del peso di 7 kg. L’obiettivo del bambino era quello di portare il modellino a scuola per mostrarlo agli amici e ricreare il naufragio in una piscina. La madre Cherie, ex assistente legale di Torquay, nel Devon, ha raccontato: “Ci ha lavorato dal momento in cui tornava a casa da scuola fino a quando andava a letto. Abbiamo dovuto comprare un sacco di mattoncini extra. Adora il Titanic, ha visto più volte il film e moltissimi video su Youtube”.

“Ha realizzato il modello dalla sua testa dai video che aveva visto. Louie ha una grande memoria. Inizialmente amava i treni e costruì il suo modellino ferroviario nel capannone. Poi si è rivolto alle navi”. Ma il bimbo non ha intenzione di fermarsi qui: “Sono davvero interessato alla Lusitania, alla Queen Mary e alla Queen Elizabeth. Ma penso che il Lusitania possa essere troppo complesso, quindi il mio obiettivo è creare uno degli altri o un Titanic ancora più grande.