Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la ventottesima giornata

Ventottesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Milan si impone a Napoli; vincono Inter e Juventus.

La ventottesima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con la netta vittoria dell’Inter sulla Salernitana per 5-0. Per i nerazzurri in gol Lautaro Martinez con una tripletta e Dzeko con una doppietta. Sabato alle 15 l’Udinese ha sconfitto 2-1 la Sampdoria alla Dacia Arena. Per i friulani a segno Udogie e Deulofeu; gol della bandiera doriana siglata da Caputo.

Alle 18 la Roma ha battuto l’Atalanta 1-0, grazie a una rete di Abraham. In serata, la Lazio si è imposta con un perentorio 0-3 sul campo del Cagliari. I biancocelesti sono andati in gol con Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson.

Alle 12.30 di domenica Genoa ed Empoli hanno pareggiato 0-0. Stesso punteggio si è registrato nella sfida fra Bologna e Torino. Il Sassuolo si è imposto per 1-4 sul campo del Venezia, grazie alla doppietta di Berardi e alle reti di Raspadori e Scamacca; gol della bandiera dei veneti siglato da Henry. Fiorentina e Verona hanno pareggiato 1-1. Iniziale vantaggio viola di Piatek e pareggio di Caprari sul rigore per gli scaligeri.

Con un gol di Morata nel primo tempo, la Juventus si è imposta per 1-0 sullo Spezia all’Allianz Stadium. Infine, il big match di giornata fra Napoli e Milan si è chiuso con la vittoria dei rossoneri per 0-1. I ragazzi di Pioli hanno conquistato i tre punti grazie a un gol di Giroud. Il Milan ora è a +2 sull’Inter (una partita da recuperare) e a +3 sul Napoli.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 28ª GIORNATA: Inter-Salernitana 5-0; Udinese-Sampdoria 2-1; Roma-Atalanta 1-0; Cagliari-Lazio 0-3; Genoa-Empoli 0-0; Bologna-Torino 0-0; Fiorentina-Verona 1-1; Venezia-Sassuolo 1-4; Juventus-Spezia 1-0; Napoli-Milan 0-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Milan 60, Inter 58, Napoli 57, Juventus 53, Atalanta 47, Roma 47, Lazio 46, Fiorentina 43, Verona 41, Sassuolo 39, Torino 34, Bologna 33, Empoli 32, Udinese 29, Spezia 26, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 18, Salernitana 15.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Vlahovic (Juventus) 20, Immobile (Lazio) 20, Simeone (Verona) 15, Lautaro Martinez (Inter) 14 Abraham (Roma) 13, Berardi (Sassuolo) 12, Dzeko (Inter) 12, Scamacca (Sassuolo) 11.