Ha 90 anni ma sembra averne 20 in meno: “Ecco qual è il mio semplice segreto per rimanere giovane”

Avere 90 anni ma sembrare una 70enne. Lei è la madre di una famosa tiktoker di fitness ed è stata proprio la figlia a realizzare un video nel quale le ha chiesto quale fosse il suo segreto per l'”eterna giovinezza”. Dalyce Barnett Radtke ha realizzato un filmato con una sessione di domande e risposte pubblicata sulla nota app di condivisione video mostrando a tutti la mamma e dicendo ai suoi follower che ha ben 90 anni, anche se guardandola uno potrebbe pensare che ne ha 70-75. L’anziana ha spiegato di allenarsi ogni giorno e di mantenere la sua pelle giovane con un semplice trucco di bellezza. I follower di Dalyce sono rimasti sbalorditi dopo che la madre ha rivelato di utilizzare “nient’altro che saponetta, acqua detergente e una lozione per il viso”. Nella Clyp Dalyce chiede alla snella madre, come sia possibile apparire così giovani e giovanili anche dopo i 90 anni. Lei risponde di non avere un vero e proprio segreto aggiungendo che molto dipende anche da una “buona genetica”.

La routine a casa e in palestra della 90enne

Confessando che la sua lunga vita è in parte legata al suo stile di vita, perchè la madre è deceduta a 82 anni, età da lei ampiamente superata. Ha raccontato di aver acquistato il primo abbonamento in palestra intorno alla sessantina: “Qualcosa dentro di me mi fa sapere che mi sento meglio quando mi tengo in movimento. Non andavo in palestra da anni e quando ho ricominciato è cambiato tutto”. La sua routine in palestra prevede almeno un’ora e mezza di allenamenti al giorno e l’allenamento consiste in un “circuito” seguito da esercizi a terra su una palla, un pò di pesi, cardio sul tapis rouolant. In centinaia hanno espresso ammirazione e stupore per lo stile di vita della 90enne ed uno di loro ha aggiunto: “La sua postura è impeccabile”. Un altro utente, commentando il suo outfit alla moda, ha aggiunto: “Aiuta molto anche che non sia vestita come una novantenne, senza capelli grigi, con il trucco, fantastica!”. Ed in tantissimi hanno detto che non conoscendo la sua età le avrebbero dato 70 anni.