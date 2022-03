Muore dopo essere finita sotto lo scuolabus in movimento: la terribile fine di una bimba di 11 anni

Il terribile incidente è avvenuto a Parachute, in Colorado, nella mattinata di giovedì. Annaliese Backner aveva appena 11 anni.

Dramma negli Stati Uniti e, precisamente, nella cittadina di Parachute, in Colorado. Una bambina di 11 anni, Annaliese Backner, è morta dopo essere rimasta schiacciata dalle ruote di uno scuolabus. L’incidente si è registrato giovedì scorso alle 7.30 del mattino.

La dinamica del terribile incidente è ancora da chiarire del tutto. Com’è stato possibile che lo scuolabus abbia schiacciato la piccola? Le autorità vogliono fare luce su diversi aspetti inerenti il tragico episodio.

Secondo i primi rilevamenti, la ragazzina sarebbe inciampata quando era in corsa per non perdere il bus che l’avrebbe dovuta portare a scuola. La piccola sarebbe caduta sotto le ruote del bus in movimento, come riferisce il dipartimento di polizia di Parachute.

Annaliese Backner frequentava la prima media alla Grand Valley Middle School.

Questa la nota diramata dalla scuola: “Oggi è un giorno triste per il distretto scolastico della contea di Garfield: triste per le nostre scuole, triste per la nostra comunità e triste per le nostre famiglie”.

E ancora: “La nostra risposta principale per il futuro è onorare la privacy della famiglia e la cura per gli studenti e il personale durante questa tragica perdita. L’indagine è ancora in corso e il Distretto 16 sta collaborando pienamente con tutte le autorità che si stanno occupando del caso. Al momento non rilasceremo ulteriori informazioni”.