Donna scappa dalla sua auto un istante prima che un treno la travolga in pieno: il video

Salva per un pelo: una donna è riuscita a mettersi in salvo una manciata di secondi prima che un treno in arrivo impattasse contro il suo veicolo bloccato sui binari. Il video

Vedere arrivare un treno e riuscire ad uscire dall’auto ed allontanarsi pochi secondi prima che il convoglio la distrugga. È quanto accaduto ad una donna della Louisiana, letteralmente sfiorata dal convoglio in arrivo mentre corre per mettersi in salvo. Il tutto è stato ripreso in un video diffuso sui social il 6 marzo e che ha già raccolto oltre 1,5 milioni di visualizzazioni. Nel filmato, ripreso dal conducente del veicolo fermo alle spalle della donna, si può notare il veicolo bloccato sui binari con le sbarre di segnalazione passaggio treno già abbassate. La conducente anzichè allontanarsi subito resta davanti alla portiera del suo mezzo, intenta con tutta probabilità a prendere qualche oggetto personale da salvare, ma intanto alla sua sinistra si avvicina ad alta velocità il treno, il cui macchinista nulla può fare per rallentare quanto basti per evitare la collisione.

LEGGI ANCHE =>> 19enne ignora un passeggero che le chiede ripetutamente l’ora: accoltellata sul treno

Il video ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni

Solo un secondo prima dell’impatto la donna inizia ad allontanarsi cercando di correre e venendo praticamente sfiorata dal convoglio che travolge la sua auto distruggendola. Sui social molti utenti hanno segnalato che l’incidente dovrebbe essere avvenuto nella parrocchia di Ascension, area dello stato che conta quasi 77mila abitanti, e si sono in gran parte domandati perchè la conducente abbia tentennano non fuggendo subito dal veicolo ma mettendo anzi a repentaglio la sua vita per salvare degli oggetti (probabilmente la borsa, il cellulare o il portafoglio). Il video si conclude con il conducente che inquadra alla sua destra il veicolo finito nel campo dopo essere stato ribaltato dal treno per la violenza dell’impatto.