Lascia il compagno violento: anche il nuovo fidanzato la picchia per mesi e le rompe due costole

Una donna già vittima di violenze da parte del suo ex è stata vessata e picchiata anche dal nuovo compagno il quale si definitiva il suo “salvatore”

UNa storia che fa doppiamente male, nel giorno della Festa della Donna. Era riuscita a fuggire da una relazione con un uomo violento che a più riprese l’aveva picchiata ma il nuovo compagno ha, praticamente, fatto lo stesso. E così una donna si è ritrovata con due costole rotte a causa della persona che avrebbe dovuto ‘salvarla’ dalla precedente relazione violenta aiutandola a dimenticare l’orrore e dare inizio ad una vita normale. Ma è finita in ospedale dove inizialmente ha detto ai medici di essere ‘caduta dalle scale’ per poi crollare e ammettere le violenze subìte. Il secondo compagno, un 55enne, è stato rapidamente trovato ed arrestato dai carabinieri nel comune di Carate Brianza, in provincia di Monza ed è accusato di maltrattamenti gravi e ripetute aggressioni. I dettagli sono agghiaccianti: oltre ad essere stata picchiata a più riprese, in un’occasione l’orco l’aveva trascinata in un bosco dove aveva scagliato contro di lei tutta la sua brutalità fratturandole due vertebre.

Disposta la custodia cautelare in carcere per l’orco

Mesi di veri e propri orrori fisici e verbali, iniziati poco dopo il mese di agosto quando la donna era riuscita a lasciare l’ex convivente che l’aveva picchiata e umiliata per lungo tempo. Il nuovo compagno si definiva il suo “salvatore” ma trascorso il primo mese di convivenza il suo vero carattere di uomo violento e manipolatore è emerso. Ha iniziato a controllare ogni spostamento della fidanzata, che veniva vessata e picchiata con costanza. La segnalazione che ha fatto scattare le indagini è arrivata dalla guardia medica che ha visitato la donna: i carabinieri della Compagnia di Seregno, coordinati dalla procura di Monza, hanno iniziato a ricostruire il quadro della situazione anche se la vittima inizialmente ha mostrato difficoltà a collaborare, accertando le numerose violenze da lei subìte. Del resto dopo l’attacco più brutale di dicembre era arrivata in ospedale in condizioni serie riportando una prognosi di 25 giorni. I medici non hanno creduto alla sua versione chiamando il 112. Oltre al pericolo di reiterazione del reato e alla dimostrazione di un’indole possessiva e aggressiva, il Gip di Monza ha ritenuto gli indizi nei confronti del 55enne sussistenti e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.