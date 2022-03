Aereo con 5 persone a bordo si schianta su un lago ghiacciato: massiccia operazione di soccorso per salvarli

Cinque persone sono miracolosamente sopravvissute ad un incidente aereo avvenuto in Alaska: il velivolo si è schiantato sul lago Iliamna e tutti sono stati salvati in una immediata operazione di soccorso

Un’operazione di soccorso messa in atto pochi istanti dopo un grave incidente aereo ha permesso di salvare i cinque occupanti di un velivolo andato a schiantarsi sul lago Iliamna, in Alaska, a poca distanza dalla località di Newhalen. Tutti sono miracolosamente sopravvissuti all’incidente, e grazie all’intervento immediato dei soccorritori sono stati portati in ospedale. Le truppe di stato dell’Alaska hanno confermato in una nota di essere state informate di un trasmettitore di posizione di emergenza sul ghiaccio del lago Iliamna: i Wildlife Troopers hanno fatto decollare un elicottero da King Salmon e hanno assistito l’Alaska Air National Guard e la US Coast Guard nel salvataggio di tutte e cinque le persone a bordo, quattro passeggeri e un pilota. Tutti hanno riportato ferite: uno di loro si trova ricoverato in condizioni gravi, tre in condizioni discrete e una in condizioni stabili. Gli elicotteri hanno raggiunto l’area dell’incidente intorno alle 18 sollevando una per una le cinque persone dai resti del velivolo per trasportarle negli ospedali di Anchorage.

Si indaga per accertare le cause dell’incidente

Il portavoce del National Transportation Safety Board Clint Johnson ha affermato che il Cessna 206 si è schiantato durante un volo da Levelock a Port Alsworth è stato dirottato a Iliamna a causa del tempo. L’aereo si è schiantato sul lago Iliamna 2 miglia a sud del monte Iliamna. Le truppe e l’NTSB hanno ringraziato i residenti locali che si sono recati sulla scena dell’incidente per assistere le vittime. Alcune immagini aeree mostrano l’area dello schianto, nel bel mezzo del lago ghiacciato. Johnson ha detto che l’NTSB sta indagando sulla causa dell’incidente