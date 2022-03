“Un tragico incidente, siamo sconvolti”: 37enne muore a poche ore dall’inizio delle vacanze con la moglie

Marie Riley è morta all’estero in un tragico incidente. La sua morte inaspettata ha provocato un’ondata di commenti sui social da parte di amici e vicini straziati dal dolore

Una donna è morta poche ore dopo una vacanza appena iniziata a Benidorm con la moglie dopo un tragico incidente. Marie Riley, 37 anni, non ha potuto essere salvata e la sua scomparsa improvvisa ha sconvolto tutti gli amici e i parenti, che hanno ricevuto la drammatica notizia all’improvviso dalla moglie, devastata dal dolore. Lo ha fatto con un messaggio sui social, scatenando un’ondata di commenti da parte di chi conosceva Marie ed è rimasto costernato nell’apprendere la tragica notizia: la coppia, sposata da 4 anni, era volata in Spagna con amici solo pochi giorni prima del dramma, avvenuto in un momento che doveva essere dedicato alla serenità e al relax. “Lynne, sono completamente scioccata – ha scritto un’amica – mi dispiace così tanto, una delle ragazze più adorabili che abbia mai incontrato. Per favore facci sapere se hai bisogno di qualcosa”. “La vita è così crudele Lynne – ha aggiunto Ronetta Adams, un’altra amica – prendi ogni giorno come viene e abbi cura di te, hai una grande famiglia e amici che ti aiuteranno a superare questa tragedia. I nostri pensieri sono con voi tutti. Marie ci mancherai”. “Mi dispiace sentire di Marie, era una persona straordinaria, non la dimenticherò mai, pensando a te, siamo qui se hai bisogno di qualcosa”, ha aggiunto un’altra amica. Anche la vicina di casa ha scritto un commovente messaggio indirizzato alla donna deceduta: “Abbiamo iniziato come vicini di casa e siamo diventati migliori amici, non posso credere che non ti rivedrò mai più Marie. Sono assolutamente devastata per tua moglie”.

I dettagli dell’incidente non sono stati ancora chiariti

The Record ha affermato di aver contattato la Policia Nacional spagnola per un commento sul supporto che sta fornendo alla famiglia nella città turistica, una delle preferite di coloro che cercano climi più soleggiati. Un portavoce dell’Ufficio per gli esteri, il Commonwealth e lo sviluppo (FCDO) ha dichiarato: “Stiamo assistendo la famiglia di una donna britannica in seguito a un incidente a Benidorm e siamo in contatto con le autorità spagnole”. I dettagli dell’incidente non sono però stati ancora chiariti.