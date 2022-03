Influencer mostra le differenze tra le finte foto ‘perfette in bikini postate sui social e la realtà

Una star di Instagram che si occupa di body positivity è stata elogiata per la sua onestà nel mostrare i piccoli trucchi usati dagli influencer per mostrare il bikini perfetto, ricordando che i social non corrispondono alla realtà

Per quanto si sottolinei ormai costantemente che quanto appare sui social network non sempre corrisponde alla realtà dei fatti, in tanti ancora ci credono e cercano di inseguire un ideale di bellezza tutt’altro che reale e realistico. Dunque di giorno in giorno aumenta anche il numero di influencer che decidono, con trasparenza ed onestà, di mostrare la realtà dei fatti: è il caso di Hayley Madigan, personal trainer che si occupa di body positivy e di tutto ciò che riguarda “salute, fiducia nel corpo e fitness” ha deciso di farsi avanti per esporre la verità su come alcuni o alcune influencer fanno apparire il loro lato b in modo perfetto quando in realtà di fatto non lo è. Lei stessa è influencer e ha deciso di usare il suo corpo per rivelare i piccoli trucchetti del mestiere che permettono di rendere le proprie forme praticamente perfette e prive di qualsiasi inestetismo, mostrando uno scatto ‘da social’ ed uno della realtà.

Posizionando le foto una accanto all’altra Hailey ha dunque mostrato la differenza tra la “Insta Pool Pose” e “Quello che si vede allo specchio del bagno”, ovvero tra una posa molto in voga su Instagram, quella accanto ad una piscina, raffrontandola con uno scatto che mostra invece come appaia il proprio lato b nella realtà. “Pose diverse, angolazioni diverse della macchina fotografica, postura diversa, illuminazione diversa possono fare un’enorme differenza nel modo in cui un corpo viene percepito e, più nello specifico, nel modo in cui vedi il tuo stesso corpo”, ha spiegato l’influencer nella didascalia a corredo delle istantanee. “Vedrai il tuo corpo in tutti i tipi di angolazioni e pose, lo vedrai rilassato o in posa; ti vedrai in molti modi quindi non lasciare che i tuoi occhi ti ingannino dicendoti di sentirti negativo nei confronti del tuo stesso corpo”.

L’influencer: “Non farti ingannare dai tuoi occhi e ama il tuo corpo”

“Hai il potere di cambiare la tua mentalità, di guardare al tuo corpo in modo più gentile. Per essere più gentile con te stesso e con la tua salute mentale. Per essere più gentile con il tuo corpo, perché è la tua casa e tu solo averne uno quindi trattalo con la migliore gentilezza che puoi offrire! – ha proseguito Hailey – Le persone che ti vogliono bene e ti vogliono bene non ti vedono allo stesso modo, tutto ciò che vedono è la felicità, l’amore e la scintilla che tu porti a loro e al mondo. Non sei solo un corpo, sei TU, quindi sii più gentile con te stesso”.