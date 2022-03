Pericoloso ponte di bambù a rischio crollo sul fiume infestato dai coccodrilli: attraversato da 25mila persone al giorno

Ogni giorno circa 25.000 abitanti di diversi villaggi indiani devono affrontare l’arduo attraversamento di uno stretto ponte di bambù sul torrente Chadehikhia, infestato dai coccodrilli

È l’unico percorso rapido per consentire loro di raggiungere i campi agricoli ed il vicino mercato ma questo implicare rischiare quotidianamente la propria vita. Ci troviamo in India dove gli abitanti delle località di Aul, Pegarapada, Balibhanda, Narasinghpur, Deulasahi, Olaver, Baruna, Balisahi e di diversi altri villaggi devono percorrere tutti i giorni un ponte pericolosissimo, stretto e realizzato solo di bambù che attraversa il torrente Chadehikhia infestato dai coccodrilli. Sebbene la maggior parte degli abitanti del villaggio si sia abituata a percorrere il ponte, ci sono molte persone che temono il peggio. Il ponte traballante potrebbe crollare in qualsiasi momento sotto il carico dei pendolari che lo usano tutti i giorni.

come affermato da new india express che ha interpellato alcune persone che lo utilizzano, il ponte è molto fragile, retto solo da sottili fusti di bambù e gli abitanti, compresi donne e bambini, rischiano la vita ogni giorno per raggiungere i terreni agricoli e la vicina scuola. I ripetuti appelli all’amministrazione e ai leader politici locali sarebbero al momento caduti nel vuoto: “Dal 2000, il governo ci inganna facendo false promesse di costruire un ponte nel villaggio. Abbiamo esortato più volte le autorità a trovare i fondi per costruire un ponte di cemento, ma senza successo”.

“I bambini hanno paura ad attraversarlo, serve un ponte nuovo”

E così i bambini hanno molta paura di attraversarlo, poichè se dovessero cadere nel torrente oltre al rischio di gravi ferite, potrebbero anche essere attaccati dai coccodrilli, dato che ci troviamo a poca distanza dal parco nazionale di Bhitarkanika. Il mese scorso si sono tenute le elezioni del panchayat e l’MLA locale Pratap Deb avrebbe visitato la zona assicurando ai residenti di soddisfare la loro richiesta subito dopo le elezioni. Un ponte di legno dovrebbe essere costruito nei prossimi mesi sul torrente.