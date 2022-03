Serie A, dove vedere la ventinovesima giornata di campionato in tv?

La ventinovesima giornata di Serie A al via domani. Il Milan capolista ospita l’Empoli; l’Inter giocherà in trasferta contro il Torino.

La ventinovesima giornata di Serie A prenderà il via domani pomeriggio con due incontri in programma alle ore 15: Spezia-Cagliari e Salernitana-Sassuolo. Alle 18 la Juventus di Max Allegri sarà di scena a Genova contro la Sampdoria. In serata, invece, il Milan capolista proverà a restare in vetta battendo l’Empoli a San Siro.

Alle 12.30 di domenica la Fiorentina sfida al Franchi il Bologna. Delicato match per il Napoli di Spalletti al Bentegodi contro il Verona (inizio ore 15). Alle 18 si terranno in contemporanea le sfide fra l’Atalanta e il Genoa e fra l’Udinese e la Roma. L’Inter, reduce dall’eliminazione in Champions League, se la vedrà contro il Torino nel match dell’Olimpico. Il ventinovesimo turno si chiuderà con il ‘Monday Night’ fra Lazio e Venezia delle ore 20.45.

Serie A, ventinovesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della ventinovesima giornata di Serie A: