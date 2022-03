Si lascia tatuare le sopracciglia da un’amica: “Il peggior errore che abbia mai fatto”

Una TikToker ha mostrato ai suoi follower il disastro con il quale deve fare i conti dopo aver permesso ad un’amica di tatuarle le sopracciglia

Una donna ha chiesto sui social di poter tornare indietro nel tempo dopo aver lasciato che un’amica le tatuasse le sopracciglia. La tiktoker Abigail ha deciso di condividere con i suoi follower quello che ha definito un vero e proprio disastro, mostrando il risultato di un intervento tutt’altro che professionale, sfoggiando i suoi nuovi tatuaggi realizzati molto più in alto della effettiva posizione delle sue sopracciglia, creando dunque un effetto antiestetico che è impossibile non notare. A rendere il tutto ancor più grave è stato proprio il fatto che a realizzare in quel modo i tatuaggi è stata una persona che considerava sua amica: “Quando lasci che un amico ti tatui le sopracciglia – ha scritto Abigail nella clip – sono i tuoi amici che ti odiano. Questo è il peggior errore che abbia mai commesso”. In sottofondo si può ascoltare una canzone il cui testo recita: “Vorrei avere una macchina del tempo…” che va a riassumere come la tiktoker si senta dopo questa disavventura.

LEGGI ANCHE =>> Tradimento su pelle: marito fedifrago accetta un tatuaggio umiliante per riconquistare la moglie

La reazione degli utenti di Tiktok

Dopo aver pubblicato la clip molti follower le hanno subito chiesto se sia ancora amica della persona che ha combinato il disastro mentre altri si sono offerti di aiutarla a rimuovere l’inchiostro gratuitamente. “È successo anche a me sette anni fa. Ho speso 650 sterline per la rimozione e ho dovuto radermi le vere sopracciglia ogni giorno, un inferno. Ti capisco bene” ha commentato un utente.