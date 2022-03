Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 13 marzo 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 13 marzo 2022.

Puntuale, come ogni domenica, Mara Venier torna con la sua “Domenica In”, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi”, a partire dalle 14:00 su Raiuno. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata di oggi.

Gli ospiti di “Domenica In” del 13 marzo 2022

La puntata si aprirà con un un filmato e un pensiero rivolto al conflitto in Ucraina. Successivamente, tornerà in studio Gemma Calabresi Milite. La sua intervista, domenica scorsa, è stata interrotta per motivi di tempo, quindi la vedova del Commissario Luigi Calabresi, ammazzato dalle Brigate Rosse il 17 maggio 1972, continuerà il racconto della sua vita.

Per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, Amanda Lear sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo della musica, con Riccardo Cocciante, protagonista di un percorso narrativo, tra racconti della sua vita ed i suoi più grandi successi e Matteo Bocelli, figlio di Andrea, che presenterà “Dimmi”, il suo nuovo singolo scritto con Mahmood.

Maria Rita Gagliardi