Dramma sulla A14: si ribalta pullman di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra, ci sono morti e feriti

Tragedia nella trageda per un gruppo di rifugiati ucraini.

Stamane, intorn alle 6 di mattina, un grave incidente avvenuto sulla corsia Sud dell’autostrada A14 all’altezza di Forlì ha visto la morte di una ragazza ucraina.



Si trovava su un pullman, assieme ad altri 49 connazionale in fuga dalla guerra, quando – per ragioni ancora da acclarare – il mezzo s’è ribaltato, uscendo dalla carreggiata. Assieme a questo pullman, era in viaggio un altro pullman dall’Ucraina e quest’ultimo non ha avuto problemi di sorta.

I bus dovevano raggiungere un centro di accoglienza volto proprio ad accogliere i profughi ucraini costretti a lasciare il proprio paese dopo l’invasione russa.

Secondo quanto riferito da fonti dei vigili del fuoco l’incidente ha causato un morto un morto e numerosi feriti.

Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.