Scopre la mamma con l’amante e lo ricatta per soldi: “Altrimenti mando le foto a tua moglie”

Un 37enne ha scoperto la madre insieme all’amante e ha deciso di riacattare l’uomo minacciandolo allo scopo di ottenere denaro

“Pagami altrimenti manderò le foto a tua moglie”. È questa la minaccia subita da un uomo da parte di un 37enne il quale lo aveva scoperto insieme alla propria madre. Secondo quanto riportato dai media locali di Marcianise, in provincia di Caserta, la vittima sarebbe l’amante della madre del 37enne il quale, dopo averli scoperti insieme, ha deciso di ricattarlo per ricevere denaro minacciandolo di inviare, altrimenti, fotografie compromettenti alla moglie. Il 37enne è accusato estorsione ai danni del presunto amante di sua madre, nell’ambito di un procedimento penale in corso al tribunale di Napoli Nord.

LEGGI ANCHE =>> Strangola l’amante mentre fanno l’amore e lo fa pezzi: la mamma trova la testa in un secchio

La ricostruzione dei fatti

Stando alla ricostruzione dei fatti avrebbe a più riprese avvicinato l’amante (come da lui raccontato nella sua visione dei fatti) per ottenere una ingente quantità di denaro. In particolare il 37enne gli avrebbe dato appuntamento in un bar di Orta di Atella e in questa occasione gli avrebbe chiesto ben 5000 euro. Se si fosse rifiutato di pagare avrebbe inviato le istantanee nelle quali si trovava in auto con la madre dell’estorsore, alla moglie mandando potenzialmente in frantumi il suo matrimonio. Evidentemente la vittima ha deciso di denunciare tutto ed ora è il 37enne ad essere sotto processo e a rischiare sanzioni pesanti e una condanna per il suo ingiustificato comportamento.