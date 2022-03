Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la ventinovesima giornata

Ventinovesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Milan allunga in vetta; pari dell’Inter a Torino.

La ventinovesima giornata di Serie A si è aperta sabato pomeriggio alle 15 con la vittoria dello Spezia sul Cagliari per 2-0 (gol di Erlic e Manaj). In contemporanea Salernitana e Sassuolo hanno pareggiato 2-2. I campani sono andati a segno con Bonazzoli e Djuric, mentre gli emiliani con Traore e Scamacca.

Alle 18 importantissima vittoria della Juventus sul campo della Sampdoria per 1-3. I bianconeri hanno beneficiato dell’autorete di Yoshida e della doppietta di Morata; gol della bandiera blucerchiata firmata da Sabiri. Alle 20.45 il Milan ha superato di misura per 1-0 l’Empoli a San Siro, grazie a un gol di Kalulu. I rossoneri volano in classifica e sono ora a +3 sul Napoli e a +4 sull’Inter (i nerazzurri devono recuperare ancora il match di Bologna).

Alle 12.30 di domenica la Fiorentina ha sconfitto per 1-0 il Bologna grazie a una rete firmata da Torreira nella ripresa. Importantissimo successo esterno del Napoli sul campo del Verona nel match delle 15. I partenopei si sono imposti per 1-2 con la doppietta di Osimhen; gol della bandiera degli scaligeri firmato Faraoni. Due pareggi nei match delle 18. Atalanta e Genoa non sono andati oltre lo 0-0, al termine di una partita poco entusiasmante. La Roma, invece, ha riacciuffato l’Udinese sull’1-1 a tempo ormai scaduto, grazie a un rigore di Pellegrini. I friulani si erano portati in vantaggio nel primo tempo con Molina.

Pareggia anche l’Inter nel match delle 20.45. I nerazzurri segnano l’1-1 anche loro a tempo scaduto, grazie alla firma di Sanchez su assist di Dzeko. I granata avevano sbloccato il match nei primi minuti con Bremer. Nel ‘Monday Night’ la Lazio ha superato per 1-0 il Venezia grazie a un rigore di Ciro Immobile.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 29ª GIORNATA: Salernitana-Sassuolo 2-2; Spezia-Cagliari 2-0; Sampdoria-Juventus 1-3; Milan-Empoli 1-0; Fiorentina-Bologna 1-0; Verona-Napoli 1-2; Udinese-Roma 1-1; Atalanta-Genoa 0-0; Torino-Inter 1-1; Lazio-Venezia 1-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Milan 63, Napoli 60, Inter 59, Juventus 56, Lazio 49, Atalanta 48, Roma 48, Fiorentina 46, Verona 41, Sassuolo 40, Torino 35, Bologna 33, Empoli 32, Udinese 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 19, Salernitana 16.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 21, Vlahovic (Juventus) 20, Simeone (Verona) 15, Lautaro Martinez (Inter) 14, Abraham (Roma) 13, Berardi (Sassuolo) 12, Dzeko (Inter) 12, Scamacca (Sassuolo) 12.