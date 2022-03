Un uomo va dai medici con la lingua nera e coperta di peli: “Che cosa mi è successo?”

Un uomo di circa 50 anni si è presentato al pronto soccorso con una condizione inconsueta alla sua lingua: oltre ad essere diventata nera è coperta di peli. I medici hanno accertato che cosa gli sia successo

Quando i medici lo hanno visto per la prima volta sono rimasti sbigottiti ma in seguito ad alcuni accertamenti hanno capito che cosa gli sia successo. La vicenda riguarda un 50enne presentatosi al pronto soccorso con la lingua nera e coperta di pelo, subito ricoverato dai medici indiani che hanno iniziato ad effettuare tutta una serie di accertamenti. Come riportato in un rapporto di Jama Dermatology, dagli esami è emerso che tre mesi prima l’uomo aveva avuto un ictus avvertendo debolezza al lato sinistro del suo corpo e che gli era stata prescritta una dieta a base di purea. Successivamente uno spesso rivestimento nero ha ricoperto la maggior parte della sua lingua per circa due settimane, risparmiando solo i lati e la parte centrale.

Quali sono le cause dell’insorgenza della ‘lingua nera pelosa’

I medici gli hanno diagnosticato una condizione nota come lingua pelosa nera o lingua villosa nigra che, come riportato dall’American Academy of Oral Medicine seppur antiestetica e orribile a vedersi è fortunatamente innocua. La liungua pelosa colpisce circa il 13% della popolazione, ed in particolare nelle persone che seguono una dieta frullata e si forma a causa della mancanza di abrasione o stimolazione nella parte superiore della lingua, che porta all’accumulo di una proteina chiamata cheratina. Le papille filiformi tendono ad allungarsi assumendo un aspetto simile a quello di un pelo sulla parte superiore della lingua. Altri fattori che possono portare a questa condizione sono la scarsa igiene orale, il fumo, colluttori ossidanti, consumo ecessivo di caffè o tè o condizioni che sopprimono il sistema immunitario come HIV o cancro. Può verificarsi a qualsiasi età, ma si verifica più frequentemente nelle persone anziane, secondo il National Institutes of Health .

La lingua pelosa nera può apparire marrone, gialla o verde, oltre che nera, a seconda dei batteri e dei funghi che possono crescere troppo sulla superficie alterata, così come di altri batteri anaerobici che fermentano le particelle di cibo intrappolate nelle papille. Sono proprio quei batteri anaerobici che danno alla lingua l’aspetto nero.